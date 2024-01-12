士北立委決戰天母！吳怡農助拳吳思瑤 張斯綱、侯漢廷路口相望

吳思瑤今找來吳怡農與建築界陪同站路口。（記者甘孟霖攝）

2024/01/12 10:26

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市第一選區立委選戰，最後一天主要候選人齊聚天母中山北、忠誠路口拉票，民進黨候選人吳思瑤找來建築師們與壯闊台灣理事長吳怡農陪同，為避免場地壅擠，將陣地稍往前挪至中山北、德行路口；國民黨候選人張斯綱找來藍營議員李明賢、李柏毅與鍾沛君；以無黨籍參選的新黨市議員侯漢廷則隻身在路口開講。

吳思瑤表示，自己一向是軟實力的催生者，在國會是建築、設計的代言人，她與建築界合作過很多次，在關於都市規劃、空間治理、都市景觀的問政上，建築師們都是她的專業智庫，其他立委多是重硬輕軟，因此她是國會不可或缺的一股力量。

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她說，吳怡農投入政治展現出強烈戰鬥力，彰顯出不一樣的政治思維，他們身為政治圈較具有前瞻思維的新一代，一路上並肩作戰，雖然吳怡農現在退居二線，但他所推動的國防、國安論述，顯示政治工作者在專業領域上延伸觸角，未來國防會是國會的重點，吳怡農也會幫上很多忙。至於3組候選人撞路口，她則說自己不怕被比較，有自信是最強人選。

吳怡農表示，吳思瑤在該選區服務已久，大家都看到她的認真，可惜在選舉期間一直看到惡劣手段破壞民主，要代表人民到立院，應該是有品質、認真看待民主的民代，這人選唯一就是吳思瑤。

張斯綱今路口開講，主要聚焦政黨輪替，他說最後關頭還是要呼籲集中選票，因為現在走在路上，有高達6成的是希望政黨輪替、國會在野過半的，希望選民最後要把票集中給會贏的人。

他說，士林、北投不管議員、立委選舉，通常最後一天都會選擇，這次是3人首度在同個路口開講，不過大家都彼此尊重，選舉歸選舉，大家互相爭取支持，還是有界限跟禮貌。

侯漢廷強調，雖然3組人馬齊聚這個路口，但他就是當中問政最強，最能夠揭弊打貪的候選人，呼籲選民票投他，下架民進黨。

張斯綱（右二）找來議員同僚助攻。（記者甘孟霖攝）

侯漢廷隻身一人在路口開講。（記者甘孟霖攝）

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