張斯綱、侯漢廷政見會猛轟執政黨 吳思瑤：把政見會當政論節目

民進黨台北市第一選區立委候選人吳思瑤。（翻攝台北市選舉委員會網站）

2024/01/04 16:59

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市第一選區立委候選人政見發表會今（4日）登場，主要候選人國民黨張斯綱、無黨籍侯漢廷都劍指現任民進黨立委吳思瑤而來，猛攻執政黨。吳則回擊要侯漢廷多讀地方自治法，了解地方、中央權責；並酸張斯綱把政見會當成「少康戰情室」。

侯漢廷在發表會提出中央應參與里長座談，並提出延役、重啟核電廠、恢復特偵組等政見，他並批評民進黨立委在立院，為了政治因素封殺許多利國利民的提案。

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張斯綱則提起總統蔡英文金句「過去8年大家過得好嗎？」批評民進黨執政8年來，國內發生諸如高端、光電等弊案，在兩岸關係方面也造成緊張，並提出廢除NCC、黨產會、恢復特偵組及成立高端調閱小組等，並批評吳思瑤是黨意立委。

吳思瑤在兩人之後登台，回擊侯漢廷應該熟讀地方制度法，全台灣有7000多個里，只有1個行政院長，有可能做到嗎？對於張斯綱猛攻民進黨，她則酸張是把政見會當成「少康戰情室」，批評別人是黨意立委，政見卻在護航國民黨利益；她並提出自己60項市政與中央層級的政績。

她也提到近日立委羅致政不雅片風波，她說去年立院修正性暴力防治四法，她身為主要提案人，希望防堵性私密影像被製造、傳播，雖當時提出專法倡議沒被採納，未來她仍不會放棄推動專法抑制性暴力犯罪。對於前衛生署長楊志良的年齡、性別歧視議題，她則表示連任後會推動「反歧視法」，她在這段時間研究英、德等國的立法經驗，認為無論性別、年齡、外貌、職業、種族，都應被立法保障平等尊嚴。

國民黨台北市第一選區立委候選人張斯綱。（翻攝台北市選舉委員會網站）

以無黨籍參選台北市第一選區立委的新黨市議員侯漢廷。（翻攝台北市選舉委員會網站）

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