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號召用選票打臉馬英九 許淑華：下架所有相信習近平的人

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今晚在凱道舉辦「台灣美德站出來，凱道護國之夜」。（記者方賓照攝）

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今晚在凱道舉辦「台灣美德站出來，凱道護國之夜」。（記者方賓照攝）

2024/01/11 21:32

〔記者陳政宇／台北報導〕大選決戰倒數2天，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今（11）日舉辦「台灣美德站出來，凱道護國之夜」，催出選戰氣勢。民進黨立委候選人許淑華呼籲，2024是守護台灣的重要一戰，所有台灣人不分黨派，都應團結一心守護家園，用選票打臉前總統馬英九，下架所有相信中國國家主席習近平的人，給台灣一個民主未來。

民進黨今晚在凱達格蘭大道舉辦造勢晚會，賴清德、蕭美琴、總統蔡英文、行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中、國政藍圖召集人鄭麗君等大咖接力開講，全黨將士用命、力拚「總統勝選、國會過半」目標。現場人潮洶湧、旗海飄揚，氣氛相當熱烈。

許淑華致詞時關切支持者，「你們冷不冷？不冷，因為你們的心非常熱烈、非常溫暖，我都感受到了」。她提醒，台灣面臨一個非常嚴厲的挑戰，馬英九說兩岸關係要相信習近平，說全台灣人都要統一，台灣到底還有多少馬英九和中共代理人，她要誠心拜託台灣人，這局不是分藍綠，而是為台灣民主自由的路。

許淑華喊話，一定要在2024打贏這場聖戰，台灣的未來就看1月13日這一局，她的選區對手徐巧芯居然相信馬英九的話，難道也相信習近平、支持統一？呼籲用選票下架所有相信習近平的人，所有台灣人不分黨派、團結一心守護家園，任何人都不能侵犯，用選票打臉馬英九，給台灣一個民主的未來。

立委候選人苗博雅則說，大安區最好的選擇是苗博雅，但最近選區出現史無前例的情況，國民黨候選人（指羅智強）奧步一招接一招，原本安和樂利的社區出現一面又一面的抹黑看板和傳單，每個人的手機接到假民調簡訊和電話，「苗博雅不怕，因為我有你們，不怕這些奧步，光明磊落、問政理念一貫，對抗羅智強絕對有信心」。

苗博雅說，馬英九說要相信習近平，羅智強馬上附和為什麼不相信習近平，大家今天齊聚只有一個信念，就是為了我們的國家和台灣，勇敢大聲說出「我們要走向世界、不要鎖進中國」，若大安區由苗博雅勝出，台灣就不一樣了，因為這是一個指標性的勝利，代表台灣沒有鐵票區3個字，也代表所有政黨都不可以在鐵票區胡作非為，更代表公民力量的勝利。

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