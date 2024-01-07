昔挺苗博雅今合體羅智強 李慶隆：誰當選都要推都更

永康國際商圈理事長李慶隆（右）今天與大安區立委候選人羅智強（中）同框。（記者蔡思培攝）

2024/01/07 16:39

〔記者蔡思培／台北報導〕廢除死刑成台北市大安區立委議題，曾出面力挺泛綠候選人苗博雅的永康國際商圈理事長李慶隆，昨表態反對廢死，今又與國民黨候選人羅智強合體掃街，也引外界聯想倒戈。李解釋，他長期關注大安區都更議題，只要願意幫忙推都更都支持，苗已承諾推動都更，羅也答應若選上立委將聘請他擔任都更首席顧問，不管苗、羅誰當選都更對選民都會是福氣，至於死刑議題可讓選民決定。

李慶隆今下午與羅智強合體在永康商圈掃街，李表示，台灣未來廢除死刑的機會是零，有73%民眾反對廢除死刑，「若議題丟到公投，也是300%沒辦法通過！」問題是要不要去執行、槍斃，此部分國民黨總統候選人侯友宜非常堅持要執行，所以他也非常支持侯。

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羅智強表示，選舉是選人與政策，他與理事長在政策立場上一致，支持或反對廢死都是公共政策主張，候選人應該明確表達立場讓人民選擇。羅說，反對廢死是全國、大安區主流民意，苗曾是廢死聯盟法務主任身分，卻在競選公報、政見發表會中都未提廢死政見，很多選民都不清楚苗支持廢死，他呼籲苗應該勇敢面對議題，將心中真正想法告訴選民，若沒信心將長年堅持的理念在公報、政見會呈現，苗說的其他事情如何兌現。

不過當被問起選舉支持羅還是苗，李慶隆未明確表態，僅強調先前會有條件支持苗博雅是因為都更，大安區公寓老舊都更礙於住三規定卡住，也希望羅參選立委可以鬆綁都更法條，日前與羅深夜談話後已達共識。李稱讚苗、羅兩人都很優秀，只要兩人願意幫忙推動都更他就支持。至於廢死議題苗贊成羅反對，李認為兩人應該將理念寫出，讓大安區29萬偉大選民決定，但死刑不該與都更綁在一起。

眾人一同合照，李慶隆也比出代表羅智強的4號。（記者蔡思培攝）

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