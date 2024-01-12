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車掃助攻吳思瑤 林飛帆：選良善正直、不會歧視的人

林飛帆（左）陪同吳思瑤（右）車掃。（記者甘孟霖攝）

林飛帆（左）陪同吳思瑤（右）車掃。（記者甘孟霖攝）

2024/01/12 15:21

〔記者甘孟霖／台北報導〕選戰最終衝刺，民進黨前副秘書長林飛帆今（12日）陪同民進黨台北市第一選區立委候選人吳思瑤車掃，他表示，今天來輔選有2個意義，過去8年我們走在對的路上，遺憾對手不約而同喊要重啟服貿，台灣不能重回必須依靠中國的老路；第二則是選擇良善正直、不會歧視的人，台灣女性從政比例亞洲第一，希望平權議題能繼續在國會被推動。

林飛帆表示，2020年就幫吳思瑤輔選，這次再回來有幾個特殊意義，一是過去8年來，我們走在對的路上，遺憾國民黨、民眾黨不約而同喊說要重啟服貿，這是10年前太陽花世代所反對的最重要議題，不希望台灣重回必須依靠中國才能發展的老路。

第二個意義就是選擇良善正直、不會歧視的人，現在包含總統蔡英文、民進黨副總統候選人蕭美琴及吳思瑤，都是很重要的女力，而且國際相當關注，台灣女性從政比例相較周邊日、韓等國都高，是亞洲第一，希望關注平權議題的優質人選繼續在國會。他也提到前衛生署長楊志良的失言風波，希望這樣惡質政治攻擊的文化可以終結，民進黨有很多可以進步的地方，但我們也要清楚8年來台灣進步了多少，希望大家繼續堅持走在對的路上。

吳思瑤說，非常謝謝太陽花年輕世代，除了選舉的奧援外，在政策、理念上也持續督促第一線從政者，這是很重要的力量，不論是攸關國家安全議題，或是同婚、性平等進步價值的倡議，年輕人永遠是最勇於批判的，我們需要這樣正直的聲音。她也提到，連任成功後將全力推動反歧視法，相信年輕世代對這樣進步的法案是最好後盾。

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