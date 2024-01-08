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羅智強組反廢死正義大聯盟 苗博雅酸：競選「空得只剩廢死」

苗博雅批評，羅智強競選是「空得只剩下廢死」，提不出福國利民政見、也拿不出在地服務作為，只好用假議題掩蓋真正議題。 （圖擷自YouTube）

苗博雅批評，羅智強競選是「空得只剩下廢死」，提不出福國利民政見、也拿不出在地服務作為，只好用假議題掩蓋真正議題。 （圖擷自YouTube）

2024/01/08 20:09

〔記者蔡思培／台北報導〕廢除死刑成台北市大安區立委議題，國民黨候選人羅智強近來猛攻社民黨候選人苗博雅曾主張廢死，今更與競選總幹事、受害者家屬王欣儀籌組反廢死正義大聯盟，呼籲所有候選人針對死刑表態。不過苗反擊，羅智強競選是「空得只剩下廢死」，提不出福國利民政見、也拿不出在地服務作為，只好用假議題掩蓋真正議題。

苗博雅質疑，此次選舉的真正議題應該是國民黨主張、但羅智強不敢放在政見的議題。他也詢問羅是否支持兩岸統一、重啟服貿、中生來台就業、廢除雙語教育，大安區選民應該期待兩位候選人針對這個議題互相問到飽。苗說，只要羅敢站上辯論台，要問任何問題絕對都讓羅問到飽，建議兩人在選舉最後5天舉辦辯論，不限時間、地點、主題，雙方舉行光明磊落的辯論，「看看羅智強這個空心強是不是空到只剩下廢死」。

苗博雅去年底獲深藍背景的永康商圈理事長李慶隆有條件支持，但李日前發聲明表態反對廢死，昨更與羅智強合體掃街拜票，讓外界認為羅拔樁。對此苗表示，李慶隆講得很清楚，就算親如夫妻兄弟也不可能意見百分百相同，應該求同存異支持最適合大安區的候選人，李支持他的立場不變。

苗博雅認為，大安區支持立委政黨輪替聲浪高漲到羅智強擋不住，所以羅空到只剩下廢死議題，拿煙霧彈遮掩羅無法提出好政見的事實。

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