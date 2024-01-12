小英4度南下輔選林靜儀 侯友宜台中掃街未替顏寬恒站台

民進黨立委候選人林靜儀（左）選前於烏日區拉票。（記者黃旭磊攝）

2024/01/12 15:56

〔記者黃旭磊／台中報導〕總統蔡英文今天下午將再度至台中市立委第二選區，在民進黨候選人林靜儀勝利大遊行前為她加油打氣，地方人士指出，這是小英總統選戰以來第4度到中二輔選，選情確實告急；至於國民黨總統候選人侯友宜今天到台中，為選情緊繃的羅廷瑋等5名候選人站台，漏掉林靜儀對手顏寬恒；顏團隊表示，侯友宜晚間要趕回新北市參加選前晚會，未特別邀請。

中二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日及霧峰區）選情撲朔迷離，蔡英文曾在沙鹿說「中二選區是國會過半最關鍵一席」，並說「我實在是放心不下靜儀」，投票前最後一天下午將到烏日紡織公園站台拜託選民支持。

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林靜儀團隊表示，選情可以說很緊繃，蔡總統繼去年11月11日到龍井無極天道監修宮，今年1月4日在沙鹿玉皇殿、7日到沙鹿靜宜夜市，今天再度到烏日選區陪林靜儀做最後衝刺。

侯友宜今天為台中選情較為緊繃的羅廷瑋、江啟臣、黃健豪、楊瓊瓔及廖偉翔等5人輔選，未前往沙鹿為顏寬恒站台，地方人士透露可能選情相對穩定，本報致電侯辦未獲回應。

顏寬恒團隊指出，侯友宜要決戰北台灣，今晚（12日）趕回新北市板橋參加選前「贏回中華民國」晚會，考量路程遙遠並未邀請站台，請外界不要過度聯想。

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