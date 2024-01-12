為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

小英4度南下輔選林靜儀 侯友宜台中掃街未替顏寬恒站台

民進黨立委候選人林靜儀（左）選前於烏日區拉票。（記者黃旭磊攝）

民進黨立委候選人林靜儀（左）選前於烏日區拉票。（記者黃旭磊攝）

2024/01/12 15:56

〔記者黃旭磊／台中報導〕總統蔡英文今天下午將再度至台中市立委第二選區，在民進黨候選人林靜儀勝利大遊行前為她加油打氣，地方人士指出，這是小英總統選戰以來第4度到中二輔選，選情確實告急；至於國民黨總統候選人侯友宜今天到台中，為選情緊繃的羅廷瑋等5名候選人站台，漏掉林靜儀對手顏寬恒；顏團隊表示，侯友宜晚間要趕回新北市參加選前晚會，未特別邀請。

中二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日及霧峰區）選情撲朔迷離，蔡英文曾在沙鹿說「中二選區是國會過半最關鍵一席」，並說「我實在是放心不下靜儀」，投票前最後一天下午將到烏日紡織公園站台拜託選民支持。

林靜儀團隊表示，選情可以說很緊繃，蔡總統繼去年11月11日到龍井無極天道監修宮，今年1月4日在沙鹿玉皇殿、7日到沙鹿靜宜夜市，今天再度到烏日選區陪林靜儀做最後衝刺。

侯友宜今天為台中選情較為緊繃的羅廷瑋、江啟臣、黃健豪、楊瓊瓔及廖偉翔等5人輔選，未前往沙鹿為顏寬恒站台，地方人士透露可能選情相對穩定，本報致電侯辦未獲回應。

顏寬恒團隊指出，侯友宜要決戰北台灣，今晚（12日）趕回新北市板橋參加選前「贏回中華民國」晚會，考量路程遙遠並未邀請站台，請外界不要過度聯想。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
在王婉諭身上看見「堅持」 姚人多：總統支持賴清德、政黨票投時力
2024/01/12 15:47

在王婉諭身上看見「堅持」 姚人多：總統支持賴清德、政黨票投時力
賴清德到三重陪李坤城車隊掃街 鄉親夾道大喊「總統好」
2024/01/12 15:43

賴清德到三重陪李坤城車隊掃街 鄉親夾道大喊「總統好」

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
選舉疏運 雙鐵銷售逾73.8萬張車票、國道下午4點後有車流
2024/01/12 15:32

選舉疏運 雙鐵銷售逾73.8萬張車票、國道下午4點後有車流
陪江啟臣車隊掃街 呼籲大家支持安全的侯友宜
2024/01/12 13:51

陪江啟臣車隊掃街 呼籲大家支持安全的侯友宜

升息循環將結束 該買什麼股票？專家欽點這類股
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播