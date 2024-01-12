讓全世界看見台灣美德！生命鬥士陳俊翰：賴蕭配政策規畫最完整

「生命鬥士」陳俊翰在選前之夜呼籲，賴蕭配是唯一針對社會弱勢族群提出最完整政策規畫的人選，大家明天出門投票，讓全世界看到台灣人的美德。（資料照）

2024/01/12 21:15

〔記者陳政宇／台北報導〕大選決戰，民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴「選前之夜」新北場今晚（12日）登場，拚向勝選最後一哩路。患有先天性脊髓性肌肉萎縮症的不分區立委候選人、「生命鬥士」陳俊翰呼籲，賴蕭配是唯一針對社會弱勢族群提出最完整政策規畫的人選，呼籲大家明天出門投票，讓全世界看到台灣人的美德。

賴清德選前之夜採南北雙主場，先趕往本命區台南，最後回防家鄉新北市。新北場「台灣美德站出來，迎向勝利選前之夜」於新北板橋第二運動場舉辦，包括總統蔡英文、行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌等人輪番助陣，新北市競總主委余天演唱炒熱氣氛，支持者情緒沸騰、凍蒜聲不斷，主辦單位於8時17分宣布現場人數突破15萬人、線上也有15萬人同步收看。

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民進黨不分區立委候選人今晚齊聚一堂，由排序第12名的「萬老師」郭昱晴代表致詞。郭昱晴說，她幾個月前只是長期關心台灣未來的素人媽媽，現在是不分區立委提名人，但依然是一個非常關心台灣民主、未來和下一代的「萬老師」，這次選舉全世界都在看，因為台灣是所有民主國家的選舉前哨戰，過去8年走向世界、世界也開始擁抱台灣。

不過，郭昱晴提醒，這次選舉是最困難的一次，面對一張張張牙舞爪的嘴臉，只會抹黑造謠、扯國家後腿，藍、白陣營都說要重啟服貿，難怪「戰神」（指民眾黨立委候選人黃國昌）前幾天被太陽花狠狠打臉，國民黨總統候選人侯友宜還說要讓中國學生來台灣就業、跟年輕人搶工作，民眾黨總統候選人柯文哲說要把排黑條款改回來，若藍白在國會席次過半，台灣能不亂嗎？因此這次選舉特別重要，要用手中3張選票支持上架台灣，成為民主國家的典範。

不分區立委候選人排序第16名的陳俊翰則指出，賴清德與蕭美琴是所有正副總統候選人裡，唯一針對社會弱勢族群提出最完整政策規畫的人選，明天台灣的選擇，決定未來走到哪裡很重要的決定，拜託大家把手中3張選票一定要投給賴蕭配，區域立委票投給民進黨和民主大聯盟所提出的優秀候選人，最重要的政黨票要投給六號民主進步黨，因為這是最專業多元、 團結一致的團隊。

陳俊翰喊話，明天要讓全世界看到台灣對於民主自由的渴望，讓全世界看到台灣的自信驕傲，最重要的是讓全世界看到台灣的美德，他要拜託大家把手中的力量借給他，明天此時一起迎接勝利，為台灣的歷史寫下光榮的一頁。

新北市競總主委余天致詞，演唱炒熱氣氛。（記者塗建榮攝）

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴選前之夜，支持者高舉「選對的人」、「走對的路」布條。（記者劉信德攝）

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