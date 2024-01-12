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牽手吳玫如首度站台！賴清德台南選前之夜人潮爆棚

民進黨總統候選人賴清德太太吳玫如今晚現身台南市選前之夜，首次為賴清德站台。（記者王姝琇攝）

民進黨總統候選人賴清德太太吳玫如今晚現身台南市選前之夜，首次為賴清德站台。（記者王姝琇攝）

2024/01/12 19:56

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨總統候選人賴清德太太吳玫如今晚現身台南市選前之夜，首次為賴清德站台，支持者激動高喊賴總統，台上主持人喊出現場突破6萬人，人潮不僅擠爆安億路，連一旁林默娘公園內也擠滿支持者，為台灣總統大選台南首場選前之夜寫下歷史紀錄。

賴清德說，太太今天和大家一起在現場，用具體行動表達支持，請大家用掌聲給她鼓勵。也很感謝大家熱情相挺，你的溫暖讓我不只是感謝，還有深深的感動，今天已經破歷史性紀錄；我和牽手（吳玫如）以及所有立委候選人和競選團隊，向大家表達感謝，明天就要投票了，大家有信心會贏！

賴清德也說，我們要用選票迎接新時代的來臨，他的政治路從台南市開始，沒有台南就沒有賴清德，最近國際媒體都報導台南市是2024年全球最佳的參訪地點，這代表世界已經看見台南，肯定台南，成為世界的台南。

賴清德說，他的副手蕭美琴也是在台南成長讀書，這是歷史上第1次正副總統候選人都出身台南，還有不分區立委候選人王義川也是台南人。賴清德說，現在我和蕭美琴要從台南出發，帶領大家走進世界。每次總統大選台南市都是民進黨最高得票率的所在，今天選情之夜再度回來台南，就是邀台南民主聖地的大家，一起再次守護台灣，支持賴清德和蕭美琴，讓我們立委全壘打，國會過半，懇求鄉親3票支持民進黨。

民進黨總統候選人賴清德回到「本命區」舉辦選前之夜萬人造勢，現場湧進6萬人氣勢如虹。（記者王姝琇攝）

民進黨總統候選人賴清德回到「本命區」舉辦選前之夜萬人造勢，現場湧進6萬人氣勢如虹。（記者王姝琇攝）

民進黨總統候選人賴清德今晚回到本命區造勢，綠營全體現任南市議員、6區立委及不分區立委王義川、競選團隊大集合，展現大團結氣勢。（記者王姝琇攝）

民進黨總統候選人賴清德今晚回到本命區造勢，綠營全體現任南市議員、6區立委及不分區立委王義川、競選團隊大集合，展現大團結氣勢。（記者王姝琇攝）

民進黨選前之夜首度打破慣例，總統候選人賴清德回到「本命區」舉辦萬人造勢，現場湧進6萬人。（民眾提供）

民進黨選前之夜首度打破慣例，總統候選人賴清德回到「本命區」舉辦萬人造勢，現場湧進6萬人。（民眾提供）

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