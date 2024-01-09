不只搶救王義川！「美德」律師站出來 挺陳俊翰拚不分區立委

賴清德、蕭美琴競選總部公布「搶救陳俊翰大作戰」競選影片。（賴蕭競選總部提供）

2024/01/09 18:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴全國律師後援會，今天（9日）發布「搶救陳俊翰大作戰」競選影片。民進黨不分區第16名的陳俊翰表示，未來有機會進入國會，他會優先從事身心障礙者權益保障法修法、無障礙環境的建構、推動長照3.0、提升罕病預算等四大工作。

現場除民進黨不分區立委候選人陳俊翰律師，後援會副總會長徐頌雅律師、執行長林俊宏律師、青年律師代表林彥宏律師致詞，民主進步黨副總統候選人蕭美琴也以錄影方式表達支持，共有近40名律師到場相挺表達支持。

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林彥宏表示，自民進黨執政以來，台灣人權發展得到國際普遍的認可，同婚法案更讓台灣成為亞洲第一，台灣的人不再因為性別、性傾向、社會階級或是父母的工作而遭到法律歧視，這是前人奮鬥下來的結果，但是卻隨時有可能被侵蝕，所以在今天召集「美德」律師站出來，一起力挺民進黨不分區立委候選人陳俊翰。

徐頌雅則表示，陳俊翰憑著過人的毅力與精神以新竹高中第1名畢業，並進入台大會計系還雙修法律系，在求學期間因火災影響導致雙肢被截除，但他無畏身體的限制，在畢業時以榜首之姿考入台大法研所，並在當年榮登律師高考榜首，還取得會計師執照，並進一步到美國留學，取得哈佛大學法學院碩士，密西根大學法學院碩士、博士。

徐頌雅強調，16個政黨總共提出178位不分區立委名單，民進黨所提名的俊翰，是所有不分區候選人中唯一的身障人士，而且具有專業、具有國際觀、身心障礙、法律政策的專業人士，將陳俊翰送進立法院，讓他可以藉由本身的專業，在國際法、比較法、國際人權法、身心障礙政策及法律的專業，在國會中透過其對法律的認知及法律的改變，打造多元平等共榮的社會，為罕病病友及身心障礙者打造更完善友善融合的環境。

陳俊翰致詞時，除了感謝賴清德副總統、民進黨長期對台灣弱勢族群及社福議題的關注，他也提到，把一位具有專業的身心障礙患者加入不分區名單，充分顯示民進黨對社會弱勢族群、多元族群的肯定和重視，也代表著台灣以民主、人權自豪重要的一步。

陳俊翰表示，如果未來有機會進入國會，他會優先從事4個工作項目，第一是身心障礙者權益保障法修法，因應時空環境作出適當修正，達成保障身心障礙者的最大目標。

第二是無障礙環境的建構，身心障礙者只要一出家門，就需要面對人行道、騎樓，這些充滿障礙的環境，他想建構一個更完整的無障礙環境，不只為了身心障礙者，也為了台灣社會的每一個人。

第三是推動長照3.0，在現有的長照2.0之上，進一步依照使用者的需求去做修正和回饋，推動長照3.0，讓障礙者有機會在社區中利用人力支持等制度，達到自主生活的目的。第四是提升罕病預算，醫療科技的進步帶來了許多新興藥品，讓罕病患者有了更多希望，可是面臨新藥的昂貴價格，並非所有家庭都能負擔。

民進黨競選總部公布「搶救陳俊翰大作戰」競選影片。（賴蕭競選總部提供）

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