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陳冠廷、林國慶選前之夜民雄拚場 數十名警察排成人肉拒馬居中緩衝

民進黨立委候選人陳冠廷和小朋友擊掌喊加油。（記者蔡宗勳攝）

民進黨立委候選人陳冠廷和小朋友擊掌喊加油。（記者蔡宗勳攝）

2024/01/12 20:47

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕選前之夜，嘉義縣第2選區立委候選人今晚在民雄大票倉拚場，民進黨陳冠廷與無黨林國慶各在逾千名支持者簇擁下踩街造勢，雙方隊伍6點15分許在早安公園附近相遇時有些人相互叫陣，情勢一度緊張，經數十名警察站在路中排成人肉拒馬隔開隊伍，幸未釀成衝突。

林國慶隊伍率先通過早安公園，林國慶夫妻在民雄鄉長林于玲、民雄鄉代會主席凃文生、議員何子凡與簡嘉億等人徒步向鄉親打招呼，支持者沿途高喊「下架陳三百」、「下架明文規定」，路邊民眾笑說，宛若還是現任立委陳明文與林國慶對決的局面，似乎把真正的對手陳冠廷當空氣。

面對林陣營咄咄逼人，陳冠廷方面的主持人則喊說「互相尊重、快快樂樂不吵架」，降低比拚場面的火藥味，加上警力全面戒備，雙方最終未擦出火花，在緊張氣氛完成正面交鋒。

縣長翁章梁在晚上6點40分趕來大士爺廟前和陳冠廷合體，兩人跟旁邊商家和顧客握手致意，還有許多小朋友主動跟陳冠廷喊「凍蒜」，讓陳冠廷備感溫暖。

陳冠廷表示，拚戰到最後一刻，以踩街遊行嘉年華會形式來展現台灣隊的團結與氣勢，請鄉親明天記得拿身分證、印章、投票通知票投票支持賴蕭配、陳冠廷與民進黨。

民進黨立委候選人陳冠廷沿路和鄉親握手致意。（記者蔡宗勳攝）

民進黨立委候選人陳冠廷沿路和鄉親握手致意。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（前右）合體民進黨立委候選人陳冠廷。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（前右）合體民進黨立委候選人陳冠廷。（記者蔡宗勳攝）

選前之夜，嘉義縣第2選區立委民雄大票倉拚場。（記者蔡宗勳攝）

選前之夜，嘉義縣第2選區立委民雄大票倉拚場。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣第2選區立委民雄大票倉拚場，警方站路中排成人肉拒馬隔開雙方隊伍。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣第2選區立委民雄大票倉拚場，警方站路中排成人肉拒馬隔開雙方隊伍。（記者蔡宗勳攝）

無黨籍立委候選人林國慶（前左）踩街拜票。（記者蔡宗勳攝）

無黨籍立委候選人林國慶（前左）踩街拜票。（記者蔡宗勳攝）

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