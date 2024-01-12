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陳其邁為黃捷催票 讚黃是推動高雄進步最重要的新世代

陳其邁為黃捷催票感性發言，讚她是推動高雄進步最重要的新世代。（資料照）

陳其邁為黃捷催票感性發言，讚她是推動高雄進步最重要的新世代。（資料照）

2024/01/12 16:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕陳其邁為黃捷催票感性發言，讚她是推動高雄進步最重要的新世代，黃捷和陳其邁同時在臉書發佈該影片，陳其邁表示，見黃捷在市政和性別運動的努力和堅定，相信她一定會為家鄉竭盡全力，他稱讚黃捷是推動高雄進步最重要的新世代，這座城市需要進步、進步需要毅力。

陳其邁表示，黃捷的認真拚，是拿命在拚、靠意志力在拚，三餐吃不到一餐，一天當成三天用，看她愈跑愈瘦，真正是「消瘦落肉」，壓力很大、責任很重，但依然有禮貌、笑咪咪，婆婆媽媽都很喜歡她。

他表示，既然黃捷願意扛下責任、站在第一線，就要當她最堅強的後盾，希望市民也能把黃捷當成自己的妹妹。拉她一把，給她最溫暖的力量。

黃捷表示，這場選戰真的很不容易，也是前所未有的挑戰，當時臨危受命卻只剩70幾天，這麼短的時間要拚出好成績，她決定扛起責任，走進第6選區的每個角落，讓所有鄉親知道自己的決心，別人走不到的，自己一定會走到，努力為大家服務。

黃捷真情告白，高雄就是他的家，對高雄的情感無可比擬，一定會為家鄉竭盡全力，並看到她這數十天的選戰寫實紀錄，畫面感動許多網友，紛留言道：「終於可以投你了嗚嗚」、「高雄有妳真好」、「好感動眼淚忍不住」、「雄女學姐挺你」、「這就是高雄女孩的精神」。

陳其邁為黃捷催票感性發言，讚她是推動高雄進步最重要的新世代。（資料照）

陳其邁為黃捷催票感性發言，讚她是推動高雄進步最重要的新世代。（資料照）

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