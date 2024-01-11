陪黃捷車掃人氣旺 陳其邁笑說擔心一事嚇跑選票

陳其邁和黃捷手比大愛心，回應支持者的熱情。（記者許麗娟攝）

2024/01/11 21:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕選戰進入最後衝刺階段，高雄市長陳其邁今、明（11、12日）連續2晚，都將陪第5選區立委候選人黃捷車隊掃街催票，兩人車掃時，也會配合線上直播衝人氣，並有陳其邁展現歌喉當彩蛋，不過陳其邁笑說，擔心唱歌會重大影響黃捷的選情，但也呼籲大家一起守住黃捷這一席。

陳其邁今晚陪同黃捷進行車隊掃街，競選車隊後方跟著不少支持者插著旗幟緊跟，而且就像貪食蛇一樣越掃車隊越長，相當熱鬧，沿路也有許多熱情民眾放鞭炮和揮手表達支持，充份顯現陳其邁和黃捷的高人氣。

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陳其邁表示，黃捷很努力也很認真，在議會的表現非常優秀，對於重大改革、人權、進步價值和婦女的法案都非常關心，相信她是年輕改革的力量，希望可以一棒接一棒，有更多新世代進到國會，讓高雄的建設持續發展，由於黃捷參選是匆忙上路，他也很擔心這一席，在選戰最後關頭，會連續2晚留給黃捷衝刺選情，就是希望能守住高雄的進步和發展。

黃捷與陳其邁掃街時，也在線上直播讓空戰與陸戰齊發，黃捷表示，市長在全台輔選時有唱過幾首很紅的歌，像紅豆、挪威的森林、美夢成真，有很多市長的歌迷敲碗問，是不是有很多彩蛋，這2天直播的車掃會陸續解密，大家也可以點歌。

不過陳其邁笑說，擔心唱歌會重大影響黃捷的選情、嚇跑選票，如果大家覺得有娛樂效果，多唱一點他也願意，希大家不要嫌棄，不過最重要的還是要守住黃捷。

有許多支持黃捷的民眾，騎著機車加入掃街行列。（記者許麗娟攝）

黃捷與陳其邁車隊掃街，路旁民眾揮旗表達支持。（記者許麗娟攝）

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