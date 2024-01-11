為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

陪黃捷車掃人氣旺 陳其邁笑說擔心一事嚇跑選票

陳其邁和黃捷手比大愛心，回應支持者的熱情。（記者許麗娟攝）

陳其邁和黃捷手比大愛心，回應支持者的熱情。（記者許麗娟攝）

2024/01/11 21:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕選戰進入最後衝刺階段，高雄市長陳其邁今、明（11、12日）連續2晚，都將陪第5選區立委候選人黃捷車隊掃街催票，兩人車掃時，也會配合線上直播衝人氣，並有陳其邁展現歌喉當彩蛋，不過陳其邁笑說，擔心唱歌會重大影響黃捷的選情，但也呼籲大家一起守住黃捷這一席。

陳其邁今晚陪同黃捷進行車隊掃街，競選車隊後方跟著不少支持者插著旗幟緊跟，而且就像貪食蛇一樣越掃車隊越長，相當熱鬧，沿路也有許多熱情民眾放鞭炮和揮手表達支持，充份顯現陳其邁和黃捷的高人氣。

陳其邁表示，黃捷很努力也很認真，在議會的表現非常優秀，對於重大改革、人權、進步價值和婦女的法案都非常關心，相信她是年輕改革的力量，希望可以一棒接一棒，有更多新世代進到國會，讓高雄的建設持續發展，由於黃捷參選是匆忙上路，他也很擔心這一席，在選戰最後關頭，會連續2晚留給黃捷衝刺選情，就是希望能守住高雄的進步和發展。

黃捷與陳其邁掃街時，也在線上直播讓空戰與陸戰齊發，黃捷表示，市長在全台輔選時有唱過幾首很紅的歌，像紅豆、挪威的森林、美夢成真，有很多市長的歌迷敲碗問，是不是有很多彩蛋，這2天直播的車掃會陸續解密，大家也可以點歌。

不過陳其邁笑說，擔心唱歌會重大影響黃捷的選情、嚇跑選票，如果大家覺得有娛樂效果，多唱一點他也願意，希大家不要嫌棄，不過最重要的還是要守住黃捷。

有許多支持黃捷的民眾，騎著機車加入掃街行列。（記者許麗娟攝）

有許多支持黃捷的民眾，騎著機車加入掃街行列。（記者許麗娟攝）

黃捷與陳其邁車隊掃街，路旁民眾揮旗表達支持。（記者許麗娟攝）

黃捷與陳其邁車隊掃街，路旁民眾揮旗表達支持。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蕭美琴高雄大車掃 手比大愛心嗨翻支持者
2024/01/11 17:32

蕭美琴高雄大車掃 手比大愛心嗨翻支持者
蕭美琴高雄站路口催票 許智傑甜美女兒驚喜現身打氣
2024/01/11 09:54

蕭美琴高雄站路口催票 許智傑甜美女兒驚喜現身打氣

賴清德林志潔聯合車掃 新竹關鍵一席
黃捷合體「王義川大兵」大車掃 民眾熱情「搶救」塞爆
2024/01/10 22:30

黃捷合體「王義川大兵」大車掃 民眾熱情「搶救」塞爆
黃捷、賴品妤合體汐止市場掃街 喊話年輕人出來投票
2024/01/10 15:02

黃捷、賴品妤合體汐止市場掃街 喊話年輕人出來投票

這品牌南台灣達425店 被譽為「最強創業平台」
力挺黃捷 蔡英文：台灣人要用選票選擇民主自由之路
2024/01/09 21:46

力挺黃捷 蔡英文：台灣人要用選票選擇民主自由之路
黃捷妹妹當分身催票 支持者驚喜「有像桂綸鎂」
2024/01/07 19:57

黃捷妹妹當分身催票 支持者驚喜「有像桂綸鎂」
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播