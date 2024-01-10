黃捷、賴品妤合體汐止市場掃街 喊話年輕人出來投票

民進黨立委賴品妤（左二）今天（10日）與從高雄北上的學運戰友、立委候選人黃捷（右二）合體，賴品妤與黃捷至新北市汐止金龍市場掃街拜票，2人並向年輕朋友喊話，1月13日出來投票，守護台灣的未來。 （記者俞肇福攝）

2024/01/10 15:02

〔記者俞肇福／新北報導〕2024立委選舉新北市第12選區選情激烈、亦為全台矚目焦點。爭取連任的民進黨立委賴品妤今（10）日與特別從高雄北上的學運戰友、立委候選人黃捷合體，賴品妤與黃捷至新北市汐止金龍市場掃街拜票，2人並向年輕朋友喊話，1月13日出來投票，守護台灣的未來。

賴品妤表示，她與黃捷都是艱困選區的拓荒者，4年前她是民進黨最後徵召的候選人，在最短的時間內靠勤跑基層、提出政見願景勝選。而黃捷也是這次選舉中最後一個被民進黨徵召的戰士，她要面對的是兩個龐大勢力的夾攻；賴品妤則面對的是一個長期吸食公家資源、侵占國土的貪污惡勢力。賴品妤說，她與黃捷兩人都遇到非常艱困的戰役。

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賴品妤指出，她們各自都遭受對手大規模的抹黑，但正也如此，她們兩位秉持共同信念的戰友站在一起，是要集結眾人力量，讓年輕世代來打造共好的未來。賴品妤說，選舉的重點不只是她會不會贏，而是大家能不能一起贏，一起戰勝為了自己利益迫害無辜人民的廖家，「就差你一票，我們一定會贏」。

黃捷表示，下一屆國會可能遇到三黨不過半的困境；但台灣要一起贏，永續發展、性別平等、國防自主等價值才能延續。而台灣要贏，年輕人的聲音一定要進到國會。每個人的一票都會決定台灣未來。她說，請年輕朋友一定要返鄉投票，支持進步的力量在國會，一起守護台灣。

賴、黃兩人在受訪後隨即到金龍市場掃街，受到民眾熱烈歡迎；賴品妤更以立委學姐身分致贈「貓掌手套」給黃捷，希望能共同戰勝艱難的選戰。

民進黨立委賴品妤（左）今天（10日）日與特別從高雄北上的學運戰友、立委候選人黃捷合體，賴品妤與黃捷至新北市汐止金龍市場掃街拜票，2人並向年輕朋友喊話，1月13日出來投票，守護台灣的未來。 （記者俞肇福攝）

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