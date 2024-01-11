蕭美琴高雄大車掃 手比大愛心嗨翻支持者

民進黨副總統候選人蕭美琴在高雄市區大車掃，用雙手比大愛心回應熱情的支持者。（記者許麗娟攝）

2024/01/11 17:32

〔記者許麗娟／高雄報導〕民進黨副總統候選人蕭美琴今天（11日）下午在高雄陪同立委候選人黃捷、李昆澤在市區車隊大掃街，從苓雅區出發時，有海外歸國鄉親到場助陣，沿路也有支持者要簽名、合照，人氣相當高，蕭美琴不時雙手比出大愛心，並希望大家用選票支持，讓台灣在民主的路上不孤單。

蕭美琴說，後天台灣人民就要用選票決定台灣未來的路，她今天下午繼續在高雄掃街，也看到很多海外回來的鄉親，他們雖然住世界各地，但心中有台灣，很高興他們專程回來幫賴蕭配加油，這些海外台灣人也深刻感受到台灣這幾年在蔡英文總統的帶領下，在世界的能見度更高，也更有尊嚴，她相信台灣在民主的路上不會孤單，也希望大家支持黃捷、李昆澤，高雄這幾年變得更美、更好，只要有好的團隊在地方與中央一起努力，可以讓高雄、讓台灣更好。

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黃捷說，最後關鍵時刻要展現團結氣勢，她今天早上和市長陳其邁、立委候選人李柏毅合體掃街，希望大家搶救關鍵2席，讓高雄8席全壘打，下午則找來蕭美琴大使做最後衝刺。

黃捷說，昨晚搶救王義川大兵，展現高雄人非常團結的氣勢，看到高雄人想勝選和衝出全國最高票的決心，有很多車輛川流不息，最後甚至從五福三路到四路都被佔滿，今晚和明晚市長陳其邁會跟她在市區車掃，線上也會直播，並有邁邁市長展現歌喉的小彩蛋，希望把氣勢延續到勝選，也希望高雄人的熱情能蔓延到全台灣，讓民進黨拿下最後勝利的成果。

李昆澤說，最後時刻，希望藉由蕭美琴的人氣衝高票數，也希望大家踴躍出來投票，國家要有最好的領導人，賴清德與蕭美琴是最有準備、最有能力和方向的候選人，後天就是投票日，已沒有什麼策略，最後就是全力衝刺，不管是在路口、市場和掃街，都要呼籲大家一定要出來投票，讓使高雄脫胎換骨的民進黨8席立委都能全壘打，讓高雄繼續維持進步。

蕭美琴與黃捷大車掃出發現，被熱情支持者包圍。（記者李惠洲攝）

蕭美琴力挺黃捷，希望讓新世代進入國會為台灣努力。（記者記者李惠洲攝攝）

熱情支持者拿著各式物品給蕭美琴簽名。（記者許麗娟攝）

海外鄉親回台力挺賴蕭配。（記者李惠洲攝）

蕭美琴與李昆澤車掃，與沿路民眾揮手。（記者許麗娟攝）

有爸爸抱著小孩搶和蕭美琴合照。（記者許麗娟攝）

支持者揮舞旗幟表達對賴蕭配和李昆澤的支持。（記者許麗娟攝）

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