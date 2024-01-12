賴清德：唯一堅定捍衛台灣主權、推動民主和平繁榮的是「賴蕭配」

民進黨總統候選人賴清德表示，3組候選人裡面唯一堅定捍衛台灣主權，推動民主和平繁榮的就是「賴蕭配」。（記者翁聿煌攝）

2024/01/12 10:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨總統候選人賴清德今天到新北市土城區與立委吳琪銘同車進行車隊掃街，對於昨天美國參眾兩院發表挺台決議文，表示不論台灣大選結果如何，都會維持夥伴關係；英國金融時報報導，美國總統拜登要派高階代表團選後訪台，賴清德表示，感謝美國以及參眾兩院不分黨派對台灣的支持，這也證明蔡英文總統領導之下，這7、8年來大家共同努力，走在對的路上，已經展現成果。

選前最後一天，民進黨總統候選人賴清德選擇從自己家鄉新北市開始拜票行程，賴清德受訪表示，讓國際記者會看到台灣、肯定台灣，也上架台灣，敬請台灣「美德」支持者踴躍站出來，讓「美德贏台灣」民進黨會在對的路上繼續走進世界、迎向未來，在民主的道路上壯大台灣，懇請大家支持。

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對於兩岸議題，侯友宜在國際記者會上說，對中國任何意圖從來沒有存在過不切實際的想法，他說他跟前總統馬英九不一樣，他任內不會去觸及到統一的問題？

賴清德表示，侯友宜過去奉馬英九為師，今天卻跟馬英九切割，顯然是為了選舉，也證明國民黨的兩岸路線不符合台灣未來發展的需要，侯友宜說他是接受九二共識的，九二共識已經過中國國家主席習近平多次定調，就是一個中國原則，一國兩制的台灣方案。

侯友宜一方面接受九二共識，一方面今天卻推說他不會碰觸統一，其實他已經在進行，相信國人應該會看得很清楚。

賴清德說，3組候選人裡面唯一堅定捍衛台灣主權，推動民主和平繁榮的候選人就是賴清德和蕭美琴，還有民進黨所提名的優質立委候選人，所以敬請全國的父老鄉親今天晚上站出來，明天去投票，守護台灣，也讓台灣更繁榮、更發展。

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