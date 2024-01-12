民眾黨「選前之夜」凱道造勢 北檢2主檢坐鎮中正一分局

警方公布交管範圍圖。（記者王冠仁翻攝）

2024/01/12 10:37

〔記者錢利忠／台北報導〕明天（13日）將舉行總統及立委選舉投票，今（12日）晚總統府前的凱達格蘭大道「選前之夜」造勢晚會，由民眾黨搶下路權，為防範任何選舉不法或暴力事件，台北地檢署檢察長鄭銘謙不敢大意，今晚指派兩名主任檢察官進駐轄區台北市警局中正一分局坐鎮，確保選前轄內治安的穩定。

今晚在凱道舉行的選前之夜，北檢已指派檢肅黑金專組愛組主任檢察官江貞諭、民生犯罪專組和組主任檢察官曾揚嶺，進入北市中正一警分局坐鎮，倘若發生選舉暴力等不法事件，兩名主任檢察官將在警局指揮警方立即排除狀況，並於警局內進行偵查訊問等程序。

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針對群眾事件的偵處，北檢已指派「暴力介入及群眾事件處理專組」，此次由檢肅黑金專組忠組輪值待命，專責處理群眾、陳抗時所涉及的不法事件。

13日投票日當天，北檢則指派12個偵查組，每組2名（主任）檢察官，總計24名進駐轄區的10個分局，包括台北市中正一、中正二，文山一、文山二、中山、大安、信義、松山、萬華分局，以及新北市新店分局，以因應各投開票所的不法事件。另外，安排24名（主任）檢察官在北檢署內待命，隨時因應突發狀況。

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