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決戰中台灣！選前一天 蔡英文、侯友宜都在台中陪候選人拜票

總統蔡英文今天是一週內四度到台中陪民進黨立委候選人拜票。（記者蘇孟娟攝）

總統蔡英文今天是一週內四度到台中陪民進黨立委候選人拜票。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/12 09:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕決戰中台灣！選前倒數一天，藍綠母雞均到台中強力輔選，除總統蔡英文今是一週內四度到台中陪民進黨立委候選人拜票，國民黨總統候選人侯友宜白天行程更是均安排在台中，連陪5名候選人掃街、參拜，將選前最後掃街行程留給台中。

每逢選舉中部的投票動態均牽動選局，讓各黨均喊決戰中台灣，蔡英文昨在台中的「美德愛台灣」造勢晚會中，就喊出台中是「關鍵中的關鍵」，台中贏、台灣就贏，她更喊話「差你這一票」，提醒民眾不能大意放鬆，不能覺得不差這一票，因為少一票台灣腳步會慢一步，籲支持讓賴蕭當選，國會更要過半，今日蔡英文又安排到台中陪立委候選人再拜票，也是她自上週四以來，第四度到台中拜票、固票。

無獨有偶，侯友宜今也鎖定台中，選前最後一天的白天行程全在台中，從早上起連續安排5個候選人的市場拜票、掃街、廟宇參香、車掃行程，全國最後掃點是安排到下午4點15分在台中市南屯區萬和宮參拜後結束，趁選前拉抬「決戰中台灣」氣勢，隨即北返回防本命區新北造勢。

國民黨台中市黨部主委顏文正指出，大選就是決戰中台灣，加上國民黨台中選情隨選舉倒數計時氣勢愈來愈旺，有侯友宜再來台中助攻候選人選情，可望讓台中總統及立委選情均能開出漂亮紅盤。

決戰中台灣，侯友宜選前最後掃街行程全在台中，一連隌5候選人掃街。（記者蘇孟娟攝）

決戰中台灣，侯友宜選前最後掃街行程全在台中，一連隌5候選人掃街。（記者蘇孟娟攝）

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