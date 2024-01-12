高學盟喊話學長姊返鄉投票 獲回應「為成長的土地，麻煩一次也浪漫」

高雄學生民主聯盟串連高雄多所高中學生會呼籲外地念書的學長姊返鄉投票，也獲回應。（高學盟提供）

2024/01/12 09:27

〔記者許麗娟／高雄報導〕明天（13日）就是總統及立委選舉投票日，高雄學生民主聯盟串連高雄多所高中學生會，共同呼籲在外地讀書工作的學長姊返鄉投票，後續獲得許多在外地的高雄學長姊回應，連遠在基隆念大學的高雄人都說，雖然很遠、很麻煩，「為了自己成長的土地，麻煩一次也挺浪漫的」。

就讀基隆海洋大學的李同學說，基隆到高雄很遠，實踐民主真的是一件很麻煩的事情，但說真的，4年也就麻煩一次，為了自己成長的土地，麻煩一次也挺浪漫的。他會回家投票，也期待可以回家吃碗不用自己加沙茶的鍋燒意麵！

請繼續往下閱讀...

中原大學蔣同學則希望透過提升青年投票率，來讓政府重視青年聲音，他說，這次回家除了投票，也希望可以好好回家陪伴家人，身為青年的他，希望大家可以一起投票，到時候才能更有底氣的說出，政府要多照顧年輕人。

身為首投族的中山大學林同學表示，選舉不僅是選出國家元首的方法，更是展現一個國家的民主自由，身為首投族的他，也會一起為台灣這片土地投下手中重要的選票，同時也希望所有人都可以返鄉投票，替台灣的民主盡一份心力。

世新大學葉同學則是關心台灣的民主地位，他強調，能夠在一個中國三天兩頭想併吞掉的島嶼上，透過投票決定未來4年想要甚麼生活以及傳遞給國際社會台灣堅持走在民主的路上，是一件難能可貴的事情，基於這個前提，他會回家投票，一起拉著家人走進投票所，投下唯有民主才有的選票。

嘉義大學蔡同學則引用歷史說道，大約100年前蔣渭水曾說「台灣人的政治運動是要追求台灣人人格的運動」，明天的選舉，台灣面臨重要的關鍵時刻，在這一場決定自己家鄉、國家未來走向的選擇裡，身為總統大選首投族的他，一定會回家投票！

北漂工作的NGO工作者蔡小姐也說，「我會回家投票，不論你支持哪位候選人，回家投票是展現民主的方式，同時也記得好好看看這座我們一起成長的城市長甚麼樣子」。

高學盟強調，在這選前最後一天，異鄉遊子的表態意義非凡，希望可以讓更多年輕人受到影響，在明天一同參與這座島嶼的重要時刻、一起投下神聖的一票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法