高學盟喊話學長姊返鄉投票 獲回應「為成長的土地，麻煩一次也浪漫」
〔記者許麗娟／高雄報導〕明天（13日）就是總統及立委選舉投票日，高雄學生民主聯盟串連高雄多所高中學生會，共同呼籲在外地讀書工作的學長姊返鄉投票，後續獲得許多在外地的高雄學長姊回應，連遠在基隆念大學的高雄人都說，雖然很遠、很麻煩，「為了自己成長的土地，麻煩一次也挺浪漫的」。
就讀基隆海洋大學的李同學說，基隆到高雄很遠，實踐民主真的是一件很麻煩的事情，但說真的，4年也就麻煩一次，為了自己成長的土地，麻煩一次也挺浪漫的。他會回家投票，也期待可以回家吃碗不用自己加沙茶的鍋燒意麵！
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中原大學蔣同學則希望透過提升青年投票率，來讓政府重視青年聲音，他說，這次回家除了投票，也希望可以好好回家陪伴家人，身為青年的他，希望大家可以一起投票，到時候才能更有底氣的說出，政府要多照顧年輕人。
身為首投族的中山大學林同學表示，選舉不僅是選出國家元首的方法，更是展現一個國家的民主自由，身為首投族的他，也會一起為台灣這片土地投下手中重要的選票，同時也希望所有人都可以返鄉投票，替台灣的民主盡一份心力。
世新大學葉同學則是關心台灣的民主地位，他強調，能夠在一個中國三天兩頭想併吞掉的島嶼上，透過投票決定未來4年想要甚麼生活以及傳遞給國際社會台灣堅持走在民主的路上，是一件難能可貴的事情，基於這個前提，他會回家投票，一起拉著家人走進投票所，投下唯有民主才有的選票。
嘉義大學蔡同學則引用歷史說道，大約100年前蔣渭水曾說「台灣人的政治運動是要追求台灣人人格的運動」，明天的選舉，台灣面臨重要的關鍵時刻，在這一場決定自己家鄉、國家未來走向的選擇裡，身為總統大選首投族的他，一定會回家投票！
北漂工作的NGO工作者蔡小姐也說，「我會回家投票，不論你支持哪位候選人，回家投票是展現民主的方式，同時也記得好好看看這座我們一起成長的城市長甚麼樣子」。
高學盟強調，在這選前最後一天，異鄉遊子的表態意義非凡，希望可以讓更多年輕人受到影響，在明天一同參與這座島嶼的重要時刻、一起投下神聖的一票。