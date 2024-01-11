藍白合不藏了！白掛出柯文哲推4藍小雞看板 綠狠吐槽

民眾黨於投票日前，掛出柯文哲推薦4藍小雞看板。（民眾黨提供）

2024/01/11 23:43

〔記者黃旭磊／台中報導〕後天週六（13日）就要投票，民眾黨總統候選人柯文哲為台中市國民黨第4選區（西屯及南屯） 立委候選人廖偉翔、第6選區（中西東南區）羅廷瑋錄製助選影片，民眾黨並在台鐵台中車站附近掛起4名藍營立委候選人與柯、蔡壁如同框看板。

不過，羅廷瑋對手、民進黨立委候選人江肇國說，如果藍營小雞（F4）喊出「總統投柯文哲」才會被影響，否則只是騙票，要立委的票，藍的選民也會反感。

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民眾黨台中市黨部主委江和樹今晚表示，現在已經有不實簡訊及網站，假冒柯文哲主席語氣推薦立委候選人，台中市作為民眾黨的藍白合示範區，政黨輪替、翻轉國會是我們的共同目標，我們在台中火車站也掛起柯主席推薦看板。

江和樹說，柯文哲主席全力支持第4選區廖偉翔、第5選區黃健豪、第6選區羅廷瑋及第7選區林家興，呼籲各位小草們（民眾黨支持者）秉持理性，杜絕謠言，堅定支持柯文哲主席推薦過的人選。

綠營對「藍白合」展開吐槽，江肇國今晚在台中市帝國糖廠對面主持「美德贏台灣，台中選前大造勢」活動；他表示，自己看過柯文哲推薦對手影片，柯文哲對羅廷瑋不熟悉才會言語空泛，好像是被「逼著拍」，台中雖是「藍白合」示範區但是這些候選人（F4）過去跟柯文哲都沒有連結，柯文哲也不認識他們，為了人情幫忙拍宣傳民眾也看得出來。

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