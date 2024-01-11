「台中是關鍵中的關鍵」 蔡英文：差你這一票

台中造勢晚會，蔡英文喊「差你這一票」，台灣腳步會慢一步、民主進步就差一步。（記者廖耀東攝）

2024/01/11 20:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨選前台中最後造勢晚會「美德贏台灣，台中選前大造勢」活動，今晚在台中市東區登場。總統蔡英文指出，台中是「關鍵中的關鍵」，台中贏、台灣就贏，她更喊出「差你這一票」，提醒民眾不能大意放鬆，千萬不要認為不差這一票，因為少一票，台灣腳步會慢一步、民主進步就差一步。

蔡英文表示，2024年的台灣大選全世界都在看台灣民眾如何選擇，籲大家投下關鍵的一票，投給民主進步、投給世界的台灣；呼籲支持讓賴蕭當選，國會更要過半，不過半，進步將只一半，台灣走向世界的速度也會落後一半，籲民眾一定要出來投下堅定的票，為台灣做最好的決定。

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蔡英文說，她自上週四以來，已是第三度到台中，因為台灣要贏、中台灣一定要贏，她現場民調12年前及8年前、4年前大選有投票給她的民眾，結果全場近5萬民眾每次都舉手，讓蔡英文說，感謝大家這麼死忠支持，因為有大家的選票支持，助她開始改革第一哩路，她從上任第一天起，就跟執政團隊一步一腳印前進，就是為了留下更好的國家給大家。

蔡英文說，面對國際的巨烈變化及國內的挑戰，在一次次壓力、挫折下，她堅持理想帶領台灣人民在每個抉擇時刻均為台灣找到正確的方向，推動包括加薪減稅長照幼托及將經濟成長果實進行公平正義再分配，減輕大家的壓力，讓人民過得更好。

她說，8年來投資基建設為產業打造基礎，台股指數三倍成長，人均GDP超越韓國，讓台灣經濟更好、競爭力更強；8年來更強化國防自主，一起展現守護民主自由的生活的決心，讓世界與台灣同行，守護台灣、也上架台灣，讓台灣已是世界肯定的台灣，更是全球民主核心不可或缺的角色，維護台海區域和平穩定也是國際社會共識及兩岸共同的責任，台灣已是吸引世界的台灣，更是世界肯定的台灣。

蔡英文說，她自2016年上任迄今外商投資台灣已超過2.4兆，去年11月她來台中參加美光四廠開幕，美光選擇擴大對台的投資，就是肯定台灣是安全可靠的投資地點；現在台灣是世界重視的台灣，日前賴蕭國際記者會吸引國際媒體，證明台灣這次的選舉受世界矚目，台灣人的抉擇牽動全球，賴蕭兩人清楚向國際社會傳達台灣未來方向，世界局勢將是愈來愈複雜，台灣面對的挑戰會更多更難，賴蕭是做足準備的候選人，將會是有豐富經驗的領導人，更是深受國際信賴的最佳組合，今年520年她要解下總統的工作，她已把車鑰匙交給賴清德，把國家交給賴蕭才是最令人放心；她，大家都說要繼續走蔡英文路線，所謂蔡英文路線就是沈著穩健、令人信賴、台灣走向世界的路線，選擇8年來跟她並肩同進創造路線的賴蕭，繼續帶領台灣穩健前進。

蔡英文說，但總統勝選外，國會一定要過半，賴蕭執政才有後盾，她說，8年前因為有國會過半，她才能推動基礎建設讓台灣的經濟穩健成長；4年前才能團結台灣堅持民主自由，更向世界大聲說話，若國會不過半將進步只一半，走向世界的速度也會落後一半。

蔡英文說，民進黨台中提名8名立委每一位均專業認真，距離投票已不到48小時，籲大家一定要出來投票支持，「各選區立委就差你這一票」，1月13日一定要出來投票，不要覺得不差這一票，少一票台灣腳步會慢一步、民主進步更會差一步。

她還說，2024大選中台灣是「關鍵中的關鍵」，台中8席立委過關，民進黨國會一定過半，政黨團也支持民進黨，全世界都在看民眾如何選擇，選擇對的人走對的路，國家就會繼續前進，這次再次投下關鍵的一票，要投給民主進步、投給世界的台灣，籲選民一定要出來拓票，為台灣做最好的決定。

蔡英文再次強調，台中是關鍵中的關鍵，台中一要贏，台中贏台灣就贏；更籲選民不要大意放鬆，只要大家出來投票，台中、台灣一定守得住，籲大家發揮關鍵的力量，選對的人讓台灣繼續走對的路，大步向前走，台中、台灣都加油。

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