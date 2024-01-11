柯文哲「扛阿北守台灣」感恩晚會 支持者手機燈海相挺

民眾黨總統候選人柯文哲今晚出席支持者於台北市北門前自辦的「扛阿北守台灣」感恩晚會，氣氛溫馨。（記者陳志曲攝）

2024/01/11 22:40

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨總統候選人柯文哲今晚出席支持者於台北市北門前自辦的「扛阿北守台灣」感恩晚會，氣氛溫馨，柯文哲與現場不畏寒風的支持者們一同在手機燈海中合唱競選歌曲「穩穩的走」。

在柯文哲到場前，柯文哲的妻子陳佩琪先上台致詞，感謝柯粉的支持，並講到哽咽；柯文哲到場後，柯競辦主任周榆修、競選總幹事黃珊珊也輪番分享過去在北市府任內，與柯文哲共事的感想，喊話民眾一起「把柯文哲送進總統府」。晚會結束時，現場支持者也自發高喊「台灣的選哲柯文哲」。

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柯文哲致詞時重申，這場選舉的意義是新政治與舊勢力的對決，若民進黨下台後，換國民黨上台，台灣的社會不會改變，希望有他們能讓台灣變得更好，只要每天認真工作，一步一步去做。

另外，柯文哲今日傍晚也接受媒體人黃光芹專訪，談及前總統陳水扁在社群媒體放出寫有「台灣的選擇」5字的圖片，他表示看不懂陳水扁的密語，但他認為，陳水扁應該是支持他，他與陳水扁是特殊關係，「如果當年不是柯文哲，我看他死在監獄裡」。

而對於主持人黃光芹解讀，圖片中的人物只有1顆眼球，就代表「1號柯文哲」，柯笑回，這樣解讀太穿鑿附會。

針對韓國瑜的立場，柯文哲表示，韓國瑜排國民黨不分區第一名，他有他的立場，不可能在台上喊「柯文哲凍蒜」，知道難處就好。

對於國民黨副總統候選人趙少康要求柯宣示選後不與民進黨組閣，也不與綠營共推正副立法院長人選。柯文哲表示，民眾黨過去在立法院，只要是有道理的一方，他們都會幫忙，沒有一定跟誰合作，批評趙是典型的「只問顏色，不問是非」，比藍綠更重要的是黑白，聯合政府裡應該是能用的人都用。

柯指出，趙少康此舉是在鞏固基本盤，國民黨每天在搞棄保，就是要叫藍營歸隊，但國民黨棄保也不會贏。

台灣民眾黨總統候選人柯文哲出席「扛阿北守台灣」感恩晚會，帶著妻子陳佩琪（後排左三）與同黨的立委候選人及議員在台上合唱。（記者陳志曲攝）

民眾黨總統候選人柯文哲出席支持者自辦的「扛阿北守台灣」感恩晚會，柯文哲與現場支持者在手機燈海中合唱競選歌曲「穩穩的走」。（記者黃靖媗攝）

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