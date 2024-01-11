原民義警馬見與族人怒吼 斥柯文哲歧視原民祭典、狩獵文化

新北市警察局山地義警中隊長、山地原住民市議員馬見今天痛批民眾黨總統候選人柯文哲，抨擊他帶有歧視看待原住民狩獵、祭典文化，他痛批柯文哲「究竟是失言，還是顯露內心價值觀」，呼籲族人們及立委候選人睜大眼睛，守護原住民核心價值。 。（記者吳仁捷翻攝）

2024/01/11 17:54

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局山地義警中隊長、山地原住民市議員馬見今天痛批民眾黨總統候選人柯文哲，抨擊他長期帶有歧視看待原住民狩獵、祭典文化，他痛批柯文哲不自覺歧視就是歧視，不自覺的傲慢最可怕，質疑柯文哲「究竟是失言，還是顯露內心價值觀」，呼籲族人們及立委候選人睜大眼睛，守護原住民核心價值。

馬見表示，柯文哲代表的民眾黨曾廣發新聞稿、大張旗鼓成立原住民族事務委員會，自詡為「白色力量實踐關懷原住民的起點」，但背後事實是帶著踐踏民族尊嚴的柯式風格，想搶收原住民族票倉。

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馬見舉例，去年初窩窩官網發布十大動議議題政策提問：「如何改善野生動物保育與原住民狩獵文化衝突？」柯文哲陣營卻回覆，「將嚴格取締陷阱、捕獸夾等傷害動物的手段與工具，此外，也會對原住民教育宣導，引導其改變宗教祭典方式、獵食方式等」，但如今到了大選時刻，柯文哲又推給動保委員。

去年底12月26日，民眾黨副總統候選人吳欣盈到花蓮與婦女會座談時，支持者竟脫口說出「花蓮遍地都是原住民，連走路都會怕」歧視言論，但吳欣盈聽到這番話，居然是嘴角上揚笑了一下，事後也沒有制止糾正。

而在022年7月底，台北市政府舉辦原住民族青年經濟發展論壇，當中提及原住民族升學優待，出現校園適應等問題，時任市長柯文哲卻說：「這樣就好了不然你想怎樣」，馬見痛批柯文哲無病呻吟。

馬見說，柯文哲對原住民教育宣導，引導改變宗教祭典方式、獵食方式，質疑柯文哲奪取原住民文明，質疑他想開化誰，認為原住民政策根本在於尊重歷史，而非扭曲的以漢天下殖民沙文主義 掩飾，質疑柯文哲的民眾黨思考方式，就是什麼以失言掩蓋卸責。

馬見表示，狩獵也是原住民生活、傳統文化的體現，這是族群根本。但在現行制度下，獵人在山林之中「合法打獵」卻有重重限制及繁瑣程序；他舉例近來「槍砲彈藥刀械管制條例」修正後，要求訂定「原住民族槍砲彈藥管理辦法」，雖仍在中央部會討論階段，後續地方政府需配合的項目，但他期待以合乎情理法對待、理解狩獵文化、獵人哲學。

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