民眾黨為「郭台銘公開信」告朱立倫 國民黨怒了限時道歉否則提告

國民黨下午召開「宣明智說經手幫郭講出心中話，民眾黨信口雌黃，黃國昌應道歉」記者會。（記者施曉光攝）

2024/01/11 18:17

首次上稿17:38

更新時間18:17（新增民眾黨回應）

〔記者施曉光、黃靖媗／台北報導〕在大選投票前的倒數兩天，今日網路上出現前鴻海董事長郭台銘表態支持國民黨「侯趙配」的公開信，但遭郭台銘辦公室聲明否認。民眾黨指控此一事件與國民黨相關，國民黨下午為此召開記者會強調，該黨完全沒有參與這件事情，更未扮演角色或轉傳訊息，痛批民眾黨指控該黨出奧步以及提告動作。

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國民黨總統候選人侯友宜選辦發言人黃子哲表示，嚴正譴責民眾黨以惡質手法的政治操作，抹黑國民黨，他限時民眾黨在明日中午前做出正式澄清與道歉，否則國民黨將就民眾黨違反總統副總統選舉罷免法以及誣告，提出法律動作，絕不寬貸，民眾黨所有該負法律責任的人都將提告。

黃子哲嗆告 民眾黨：歡迎提告自證清白

對於黃子哲稱民眾黨若不道歉就提告，柯競辦發言人陳智菡表示，黃子哲身為中華日報董事，能否先確認中華日報為何會刊出此報導，而中華日報過去也與國民黨關係匪淺，柯辦是合理懷疑，若黃子哲認為仍有提告必要，歡迎黃提告自證清白。

對於民眾黨質疑報導這封公開信內容的「中華日報」，是受國民黨掌控的黨媒，而黃子哲正是「中華日報」的董事，黃子哲澄清，「中華日報」有其歷史淵源，當然與國民黨的淵源很深，他雖為「中華日報」董事，但就只有參與董事會，報社一般日常行政工作，他完全沒有參與，民眾黨的批評是刻意補風捉影。

黃子哲指出，此事經聯電榮譽副董事長宣明智說明後，其實就已真相大白，民眾黨是「大白賊」，明明已經確認與國民黨無關，卻仍無端指控抹黑，侯辦與所有幹部對於信件內容與流傳狀況事前都毫不知情，也毫無關係，抹黑、污衊大可不必。

他並指出，「中華日報」所以刊出該則新聞，主要是因為地方記者在網路上收到相關訊息，但未經進一步查證就發出，但「中華日報」也很快在2個鐘頭後就收回新聞，而且是在民眾黨召開記者會之前，就已澄清報導內容不實，並向讀者致歉，民眾黨與黃國昌是不懂國字嗎？民眾黨在提告之前未求證訊息，根本就是捕風捉影，栽贓抹黑，很不入流。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，今日上午出現這個消息後隨即進行查證，並未採信訊息內容，何況宣明智已經承認是自己與朋友合力完成，真相已經大白，證實國民黨完全沒有參許這件事情，更未扮演角色並轉傳。

林寬裕批評民眾黨，見獵心喜，無中生有，甚至還向法院控告國民黨違反總統副總統選舉罷免法，但違法者就是民眾黨不分區立委候選人黃國昌，未曾先向國民黨查證，甚至知道此事與國民黨無關後仍信口雌黃，指控國民黨出奧步。

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