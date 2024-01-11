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柯文哲沒人才治國？ 宋楚瑜：北市府100多位人才都不見了

親民黨主席宋楚瑜今日表示，柯市府有一百多位人才都不見了、被換掉了，呼籲人才不是「抓到菜籃就是菜」應好好訓練與監督。（記者塗建榮攝）

親民黨主席宋楚瑜今日表示，柯市府有一百多位人才都不見了、被換掉了，呼籲人才不是「抓到菜籃就是菜」應好好訓練與監督。（記者塗建榮攝）

2024/01/11 14:37

〔記者林哲遠／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜昨日表態，支持國民黨總統候選人侯友宜，不過宋今日舉行記者會時卻聚焦在親民黨政黨、不分區的理念及堅持，並無再次脫口表態。被問到如何看民眾黨總統候選人柯文哲是否有人才治國時，宋楚瑜突然爆料，當時柯市府有一百多位人才都不見了、被換掉了，呼籲人才不是「抓到菜籃就是菜」應好好訓練與監督。

媒體追問，柯文哲會有人才、能力來治國嗎？宋楚瑜直言，據他了解，柯文哲執政的台北市政府當時有一百多位人才都不見了、被換掉了。人才不但要培養更要歷練，最重要是作為主導長官，還要監督。

「不是只有去找天下人，抓到菜籃裡面就是菜！」宋楚瑜認為，對於人才要有歷練、訓練、監督，自己最近讀經國先生的日記，他對於每個閣員都有明確的監督，哪一個人做得好、令人失望、有換人的感覺等。

宋楚瑜直言，人才不是自己吹的要有表現的，他最近到澎湖、台東、南投發現，當宋楚瑜離開省政府後，垃圾都沒人處理，令人嘆為觀止。他更說，「我今天看到前苗栗縣長徐耀昌講的那些話，資源分配還要看政黨、派系顏色，簡直讓人搖頭。」

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