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宋楚瑜籲3總統候選人組專業團隊 棄戰爭保和平

親民黨主席宋楚瑜昨日在輔選時表態支持侯友宜，今日強調不是在支持哪一位來當選，是希望這位當選的總統能看得高、望得遠。（記者林哲遠攝）

親民黨主席宋楚瑜昨日在輔選時表態支持侯友宜，今日強調不是在支持哪一位來當選，是希望這位當選的總統能看得高、望得遠。（記者林哲遠攝）

2024/01/11 12:48

〔記者林哲遠／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜昨在不分區立委候選人陳怡潔陪同下，幫多位國民黨立委候選人站台，更表態總統支持國民黨候選人侯友宜。不過，宋楚瑜今日舉行記者會時被問到此事，卻強調，「我們今天不是在支持哪一位來當選，是希望這位當選的總統能看得高、望得遠！」他說，自己曾給侯的3D政策加油，但也看到民進黨昨天向國旗效忠，盼他們能組織專業團隊好好做事。

宋楚瑜說，今天到了這時刻，「我特別向全國鄉親說明立場，自己對不管哪一位總統候選人都提出呼籲，你們當選後心中要有百姓，不能只有政黨，更要組織一個專業團隊替人民好好把關，解決當前台灣內憂外患問題。」

「我們今天不是在支持哪一位來當選，是希望這位當選的總統能看得高、望得遠！」宋楚瑜強調，對三位總統候選人提出呼籲，兩岸不能戰爭，要棄戰爭保和平，他曾經給侯友宜市長加油，但也看到民進黨的候選人也向國旗效忠。

宋強調，民進黨昨天開記者會，不只放了一面國旗，放了兩面國旗，就像親民黨的堅持，以中華民國憲法為國家定位，「我特別希望他們組織專業團隊好好做事，人民不僅在看，也要好好監督。」明年大選結果一定是少數總統、三黨不過半，應讓親民黨政黨不分區立委在國會為人民把好關。

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