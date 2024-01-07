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台海和平別打仗 宋楚瑜：要堅持台灣人當家

親民黨主席宋楚瑜（前排右二）與不分區立委被提名人陳怡潔（前排右三）到台北市社子市場拜票。（記者林正堃攝）

親民黨主席宋楚瑜（前排右二）與不分區立委被提名人陳怡潔（前排右三）到台北市社子市場拜票。（記者林正堃攝）

2024/01/07 13:15

〔記者蔡思培／台北報導〕2024總統大選最後倒數，藍綠白候選人都積極衝刺造勢。競選總統4次的親民黨主席宋楚瑜此次未參選，仍為自家不分區立委候選人輔選，他今表示，不管藍綠白誰當選總統，都要讓親民黨在立法院幫忙把關，台灣海峽才會和平。

宋楚瑜今早與親民黨不分區立委候選人陳怡潔至士林社子市場掃街，呼籲選民將立委政黨票支持親民黨，讓專業團隊在立法院把關。他也心繫兩岸和平，宋楚瑜強調，近期亞洲局勢變化，一旦北韓有動態，美國會將關心放在北韓、日本，所以台灣不能有事，若有事必須自己承擔後果，台灣要和平、兩岸不要打仗，「我們既不要挑釁，也要堅持台灣人當家作主，自由民主制度絕不放棄」，此次選舉不僅是高層決策，也關係民生。

至於選前是否為國民黨總統候選人侯友宜站台？宋楚瑜表示，至今聽其自然，不對政黨拉黨拉派，要替人民當家作主，而不是為哪個政黨加油，台灣人期盼的是維持現在的制度、不要有動亂。

媒體也關心國民黨選前操作棄保？對此，宋楚瑜表示，選舉各種策略都有，但親民黨沒有提名總統候選人，政黨票請支持親民黨讓人民當家作主，「人民才是這次選舉的關鍵，台灣需要的是自由與民主」，民生要好物價不要漲、生活要照顧，如果沒有安定民生就沒有好的生活，呼籲大家投給14號親民黨，一生一世做實事。

被問起藍綠白三組候選人誰最能讓人民作主？他未正面回應，僅稱不管誰當選，都要讓親民黨在立法院幫忙把關，台灣海峽才會和平，他是唯一與7位美國總統、13位日本首相談過話的人，這次要讓親民黨在立法院為大家把關，兩岸要和平，台灣人要活下去。至於未來國會是否與其他政黨合作，宋表示只要對人民有利的，親民黨都可以合作，不會搞藍綠對決，而是要人民作主。

親民黨主席宋楚瑜與不分區立委被提名人陳怡潔等人，到台北市社子市場拜票。（記者林正堃攝）

親民黨主席宋楚瑜與不分區立委被提名人陳怡潔等人，到台北市社子市場拜票。（記者林正堃攝）

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