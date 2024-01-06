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首頁　>　政治

搶立委不分區政黨票 親民黨基層實力大串聯

親民黨上街拜票受熱烈歡迎。（親民黨提供）

親民黨上街拜票受熱烈歡迎。（親民黨提供）

2024/01/06 18:11

〔記者陳奕劭／台北報導〕選戰進入倒數階段，橘營為爭取政黨票，不分區立委候選人李桐豪、陳怡潔、孫信君、藍志玟等人，昨（5日）前往台北市士林夜市及寧夏夜市拜票。台北市議員陳政忠團隊及數名里長及商圈理事長皆陪同力挺，展現基層實力。親民黨表示，希望這次大選，政黨票投親民黨，一起為「兩岸和平拼經濟」努力。

親民黨表示，親民黨這次由主席宋楚瑜號召的中華隊，本周將全體上陣街頭拜票。像是第一棒的李桐豪，具有財經背景，第二棒的陳怡潔則是資深立委，另外還有深耕教育的孫信君、建築文化專長的藍志玟，都是親民黨中華隊的優秀成員。

親民黨說，選戰邁入倒數階段，從世界的情勢，烏俄戰爭到朝韓衝突，代表兩岸的和平刻不容緩，親民黨此次重返國會，就是要以主席宋楚瑜「一世做實事」的精神，推動兩岸和平的未來願景，維持台海的穩定，讓子孫免於戰爭的危害。留一票給中華民國，投給14號親民黨。

親民黨也特別感謝，台北市議員陳政忠、士林區義信里里長許立丕、士林夜市攤販聯合會理事長蘇文山、大同區星明里里長劉福永、華陰街商圈黃世輝理事長陪同力挺，期許以基層的實力，成為親民黨重返國會的力量。

親民黨基層大串聯。（親民黨提供）

親民黨基層大串聯。（親民黨提供）

親民黨上陣拜票。（親民黨提供）

親民黨上陣拜票。（親民黨提供）

親民黨前進不分區。（親民黨提供）

親民黨前進不分區。（親民黨提供）

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