馬英九稱「必須相信習近平」 柯文哲︰一開始就相信別人太危險

民眾黨總統候選人柯文哲表示，對馬英九說「必須相信習近平」不以為然，「一開始就相信別人，太危險了」。（記者翁聿煌攝）

2024/01/11 10:07

〔記者翁聿煌／新北報導〕民眾黨總統候選人柯文哲今天到中和與立委邱臣遠一起車隊掃街，對於前總統馬英九接受德國之聲專訪時表示兩岸關係「必須相信習近平」，柯文哲說他主張「台灣自主，兩岸和平」注意順序要對，他主張國防預算要增加到3%，國防自主OK了，並和盟國維持穩關係，就會試著和中國溝通，「但是一開始就要相信別人，太危險了」。

對於國民黨一直喊話要鴻海創辦人郭台銘出來為國民黨總統候選人侯友宜站台，媒體問柯文哲怎麼看？柯文哲回應，「如果你真的把人家當朋友，你就會了解人家有什麼苦衷」，也許是每個人個性不一樣，「我就不太喜歡去情緒勒索別人」，柯文哲說，如果是他只會表示「希望郭台銘能幫忙，方便就好」。

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有媒體問柯文哲，昨天國民黨副總統候選人趙少康想操作棄保，他說，「票投侯友宜，就是投柯文哲」而且配合3大報的頭版廣告，拜託大家「集中投藍不投白」，柯文哲說，「如果投侯友宜就是投柯文哲，講的太好了，那大家直接投給柯文哲，問題就解決了」柯文哲補充說，「這是選民結構的問題，沒辦法」。

媒體問柯文哲，對於中國衛星火箭飛越台灣上空，國防部發出國家級警報，引發外媒關注簡訊，是否覺得台灣政府亂了套？柯文哲回應，他從來不認為政府不會做錯事情，但重點是要有改進空間，該道歉就道歉，並且檢討找出解決方案，其實政府也知道，但長期以來是應付完媒體沒有下一步就算了，這也是政治文化問題，每天都在應付新聞，不是解決問題。

媒體問柯文哲，怎麼看親民黨主席宋楚瑜宣布支持侯友宜？柯文哲表示，他覺得選舉期間每個人都有每個人有支持的對象，都表示尊重。

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