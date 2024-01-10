藍營疾呼集中選票投侯趙！謝長廷憶起2000年大選意外結果⋯⋯

選戰進入最後倒數，藍營積極呼籲集中選票投給侯趙配。（資料照）

2024/01/10 00:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本週六（13日）就是總統暨立委大選投票日，選戰進入最後倒數。眼看國民黨積極操作棄保，喊話集中選票投給侯友宜和趙少康，我國駐日代表謝長廷憶起同樣也是三強鼎立（民進黨陳水扁、國民黨連戰、無黨籍宋楚瑜）的2000年總統大選，當時國民黨同樣操作棄保，但最後得票慘輸宋楚瑜一大截，「棄保套路還有用嗎？讓我們在13日拭目以待。」

謝長廷9日晚間在臉書發文表示，看到國民黨最近幾場造勢活動喊話選民集中選票投給「會當選的人」，也就是侯趙配，讓他發現藍營2000年總統選舉選戰用過的棄保套路，似乎又重現江湖。謝長廷指出，「台灣三強戰的選舉，過去也發生多次，跟這次總統選舉比較類似的是，1994年的台北市長選舉和2000年的總統選舉。以2000年那次為例，陳水扁當選，得票率39.3%、宋楚瑜得票36.8%，而連戰得票23.1%。」

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他接著說：「當時開票結果出來後，很多人跟我一樣意外，因為那時宋楚瑜被國民黨立委檢舉中興票券事件侵佔黨款，整個選戰過程都陷入辯解、自清，和說明，顯得蒼白無力；反觀連戰的造勢場合卻是萬旗飄揚，全國地方民代、派系頭頭爭相簇擁，顯得氣定神閒，勝券在握。當時不管選前十天不能公布民調的規定，最後兩天，馬英九公布民調，表示連大幅領先宋，並表示『宋已經出局』，不可浪費選票，呼籲要集中選票投給會當選的人，結果後來證明是假民調⋯⋯」。

謝長廷最後表示，「現在棄保套路似乎又來了，可見國民黨處於劣勢，但依法不能公布民調，真假都不行，只好以各種方式暗示自己才是會當選的一組，例如呼籲郭台銘要表態對歴史交代、邀柯文哲、郭台銘加入聯合政府，或索性就在造勢場辦起總統就職典禮，只差沒有辭掉新北市長而已。棄保套路還有用嗎？讓我們在13日拭目以待。」

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