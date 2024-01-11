酸「這算什麼媒體改革？」時力爆黃珊珊收東森集團210萬人頭政治獻金

時力今（11日）召開記者會揭露民眾黨不分區立委候選人黃珊珊2022年曾收受東森集團210萬的人頭政治獻金，秘書長李兆立（右1）呼籲民眾黨副秘書長許甫去問黃珊珊，「這算什麼媒體改革？」 （記者李文馨攝）

2024/01/11 16:08

〔記者李文馨、卓怡君、黃靖媗／台北報導〕針對民眾黨日前指控新聞媒體遭政客、財團把持，時代力量今（11日）召開記者會揭露民眾黨不分區立委候選人黃珊珊2022年曾收受東森集團210萬的人頭政治獻金，秘書長李兆立也呼籲民眾黨副秘書長許甫去問黃珊珊，「這算什麼媒體改革？」

黃珊珊：一切都是公開透明可受檢驗

黃珊珊下午於記者會後受訪表示，他們的政治獻金都是公開的，所有一切都是公開透明，可以受檢驗，有人要用個人名義捐款，他們不可能拒絕，且這個東森是王令麟董事長的東森購物，不是張高祥的東森，可能有誤會。

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東森集團：員工如有捐獻也是個人自主行為

東森集團回應，東森集團在台灣有超過5000名員工，有各種政黨傾向。如果員工有自主政黨捐獻，也是員工的個人自主行為。

不分區立委候選人王寶萱表示，近期可以看到藍綠為了讓媒體替自己說話，做出失格舉動。例如，民進黨消極面對三立入主中嘉的違法爭議；國民黨提名的副總統候選人趙少康至今仍未正式辭去中廣董事長；而類似政黨與媒體的問題也發生在大談媒體改革的民眾黨身上。

不分區立委候選人余佳蒨說，民眾黨秘書長許甫昨天指控東森集團下的ETtoday，公開介入選舉操作棄保，而時代力量立場很明確，不贊成媒體動用員工操作棄保，同樣的，也不贊成媒體大亨用金錢捐贈的方式來支持特定的候選人。

不過，時力調查2022年台北市長候選人的政治獻金後發現，民眾黨所支持的黃珊珊收受東森集團大量的人頭政治獻金。當年9月16日，一共有36人分別捐款10萬元給黃珊珊，其中至少有21位是東森集團的董監事與高階經理人，也就是說，黃至少收受210萬的人頭政治獻金，且手法和國民黨總統候選人侯友宜的方式如出一徹。

秘書長李兆立表示，如果許甫副秘書長有這麽嚴厲的指控，那同樣也請他回頭問問黃珊珊，2022年到底有沒有接受媒體大亨的支助，這樣的行為是不是民眾黨所同意的？這算什麼媒體改革？

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