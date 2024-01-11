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藍白合！民眾黨台中市黨部主委 陪國民黨廖偉翔車掃

江和樹（右）陪廖偉翔（左）車隊掃街。（記者蘇金鳳攝）

江和樹（右）陪廖偉翔（左）車隊掃街。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/11 17:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市第四選區立委候選人廖偉翔獲民眾黨總統候選人柯文哲親自錄影推薦，也與白營台中市黨部合掛看版，民眾黨台中市黨部主委江和樹今天親陪廖偉翔車掃，最後關頭再次公開站台力挺，甚至有千名網友線上觀看陪掃街，希望達成藍白「合力下架新潮流」的目標。

廖偉翔說，隨著藍白地方合作更加緊密，也傳出國民黨針對新北及台中兩區開放藍白合作，力求擴大票源，以提高勝選機率，增加國會立委席次，他不僅有柯文哲親自錄影推薦，也與民眾黨台中市黨部合掛推薦看板，今天更有白營台中市黨部主委江和樹力挺陪同車掃，堪稱獲民眾黨最大力度支持的藍營立委候選人。

江和樹則說，能獲得柯文哲錄影推薦的候選人，都有經過嚴格的篩選，而廖偉翔能夠成功獲選，就是因雙方在居住正義、青年困境等內政理念相近，最重要的是，民眾黨欣賞他不畏強權，勇於揭弊高端內幕、為遭抹紅里長發聲的勇氣，相信他若成功進入國會，必定會是真正為國為民的優秀立委。

廖偉翔則說，除了感謝柯文哲與民眾黨的支持，也要感謝國民黨中央釋出善意，讓地方可以集結在野最大力量，看到這樣的情況大家都很開心，「會不開心的恐怕只有新潮流和民進黨」，畢竟下架民進黨就是兩黨最大共識。他也承諾，未來進入國會後只要對全民有利，會在提案、監督上相互合作，讓國家走在正確的道路上。

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