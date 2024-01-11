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柯辦批散播不實「郭台銘公開信」 告發朱立倫、黃子哲

民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室11日下午召開記者會，表示已告發刊載此信的中華日報董事長陳樹、國民黨主席朱立倫，與中華日報董事兼侯競辦發言人黃子哲，呼籲北檢對明確違法的犯罪行為積極調查。（記者黃靖媗攝）

民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室11日下午召開記者會，表示已告發刊載此信的中華日報董事長陳樹、國民黨主席朱立倫，與中華日報董事兼侯競辦發言人黃子哲，呼籲北檢對明確違法的犯罪行為積極調查。（記者黃靖媗攝）

2024/01/11 17:31

〔記者黃靖媗／新北報導〕網路上流傳一封表態挺國民黨「侯趙配」的「郭台銘公開信」，遭郭辦否認是由郭董所撰寫。民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室今 （11）日下午召開記者會，表示已告發刊載此信的中華日報董事長陳樹、國民黨主席朱立倫，與中華日報董事兼侯競辦發言人黃子哲，呼籲北檢對明確違法的犯罪行為積極調查。

柯文哲競辦今日下午召開「誰急了？公然造假操弄棄保」記者會，柯辦指出，他們告發的內容為違反《總統副總統選舉罷免法第90條》，其構成要件為散佈謠言或傳播不實之事的行為，而中華日報的中華新聞雲散播明顯不實的內容，第一個要負責任的人，就是中華日報董事長陳樹。

競總主委鄧家基表示，他代表柯競總對此事提出嚴正抗議，竟用假訊息、假新聞、假工具試圖影響客觀選民的判斷，意圖使人不當選，他們合理懷疑侯辦對此封信知情也授意。

鄧家基指出，如今三黨選情緊繃，大家都急，但不能出這種奧步，雖然刊出此信的中華日報立即道歉，但「小偷被抓到就可以道歉了事嗎？」，他強調，選民要睜亮眼睛，選唯一會當選的柯文哲，為政黨輪替做出正確選擇。

競選總幹事黃珊珊表示，國民黨副總統候選人趙少康昨才說郭台銘若不表態就是狗熊，今日又透過黨營媒體傳出不實公開信，把郭台銘當消費工具。

黃珊珊批評，這次的造假非常假，與民進黨政府發出國家級警報一樣假，國民黨近期也開始登廣告、操作棄保，看得出來選情應該非常嚴峻，看到國民黨與民進黨氣急敗壞，就知道誰是會贏的人，只有柯文哲當選，才能讓藍綠兩黨有機會重新解構、澈底反省，讓台灣走向新政治、新文化。

民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室11日下午召開記者會，表示已告發刊載此信的中華日報董事長陳樹、國民黨主席朱立倫，與中華日報董事兼侯競辦發言人黃子哲，呼籲北檢對明確違法的犯罪行為積極調查。（柯競辦提供）

民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室11日下午召開記者會，表示已告發刊載此信的中華日報董事長陳樹、國民黨主席朱立倫，與中華日報董事兼侯競辦發言人黃子哲，呼籲北檢對明確違法的犯罪行為積極調查。（柯競辦提供）

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