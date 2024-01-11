侯友宜喊話柯文哲：聯合政府是綠白合作、棄藍保綠？

侯友宜在臉書向柯文哲喊話。圖為侯友宜、趙少康今舉行國際記者會。（侯友宜競辦提供）

2024/01/11 20:09

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統候選人侯友宜雖然再三公開宣稱不會操作棄保，但今日晚上他在臉書發文「致白色力量的同伴們」，強調藍、白兩黨與群眾有實現政黨輪替的共同初衷，而且雙方政見非常相似，他並套用國民黨台中市長盧秀燕的話，「藍白政黨沒有合，藍白人民用選票合！」向民眾黨支持者喊話，「選票不要浪費白投，政黨要輪替，票投3號侯友宜、趙少康！」

他並保證，未來政黨輪替將以4年為一輪，如果做不好，就不連任！

請繼續往下閱讀...

侯友宜向白營群眾表示，民進黨很多奧步，但民眾黨要跟著用嗎？民眾黨自詡網軍很強，請問誰在網路大搞棄保？誰用一個沒頭沒腦的網路民調，抹紅他與趙少康是中共同路人？這些抹黑抹紅奧步，是進步價值嗎？這不是軟土深掘嗎？「請問我們有抹過柯（文哲）主席嗎？」

但他也強調，相信在選戰混亂中，很多東西是幕僚塞給柯文哲的，不是柯文哲與白色力量的原意！呼籲白色力量不要再被少數選戰幕僚帶錯路，藍、白要共同合作下架民進黨，白色力量不要去搞綠、白曖昧、投機分贓。

侯友宜指出，藍、白兩黨對民意感知相同，所以很多政見非常相似，包括恢復兩岸觀光文教交流，盡速完成兩岸人民監督條例，尊重憲法，維持兩岸和平，採用核能優化能源政策，徹查貪腐弊案，他主張反對廢死，柯文哲主張修法加上終身監禁，當他提出強化醫療投資到GDP8%、廢除巴氏量表，柯文哲也立刻跟進同意。

不過，侯友宜也說，國民黨主張藍、白共組聯合政府，柯文哲卻說，國會與內閣，民眾黨和綠或藍都可以合作，這不是拋棄了責任政治的是非基礎？這不是權力分贓？難道民眾黨要的聯合政府，是要綠、白合作、棄藍保綠？選舉造勢舞台或許共用，但是政治舞台可以共同起舞嗎？

他強調，人民辛苦等了、忍了8年、人民恐懼擔心兩岸和平，藍、白合作才能讓人民喘息一下、讓台灣安心一下，照柯文哲自己所說，民眾黨還小，藍營是這次推動政黨輪替的主力，但也需要白色的助力，白色力量是這次藍、綠天秤的關鍵砝碼，會決定台灣未來，因此，他承諾完成第4次政黨輪替，一定推動藍、白聯合政府，結合白色力量的價值主張，實現清廉勤政、和平台灣！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法