為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

侯友宜喊話柯文哲：聯合政府是綠白合作、棄藍保綠？

侯友宜在臉書向柯文哲喊話。圖為侯友宜、趙少康今舉行國際記者會。（侯友宜競辦提供）

侯友宜在臉書向柯文哲喊話。圖為侯友宜、趙少康今舉行國際記者會。（侯友宜競辦提供）

2024/01/11 20:09

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統候選人侯友宜雖然再三公開宣稱不會操作棄保，但今日晚上他在臉書發文「致白色力量的同伴們」，強調藍、白兩黨與群眾有實現政黨輪替的共同初衷，而且雙方政見非常相似，他並套用國民黨台中市長盧秀燕的話，「藍白政黨沒有合，藍白人民用選票合！」向民眾黨支持者喊話，「選票不要浪費白投，政黨要輪替，票投3號侯友宜、趙少康！」

他並保證，未來政黨輪替將以4年為一輪，如果做不好，就不連任！

侯友宜向白營群眾表示，民進黨很多奧步，但民眾黨要跟著用嗎？民眾黨自詡網軍很強，請問誰在網路大搞棄保？誰用一個沒頭沒腦的網路民調，抹紅他與趙少康是中共同路人？這些抹黑抹紅奧步，是進步價值嗎？這不是軟土深掘嗎？「請問我們有抹過柯（文哲）主席嗎？」

但他也強調，相信在選戰混亂中，很多東西是幕僚塞給柯文哲的，不是柯文哲與白色力量的原意！呼籲白色力量不要再被少數選戰幕僚帶錯路，藍、白要共同合作下架民進黨，白色力量不要去搞綠、白曖昧、投機分贓。

侯友宜指出，藍、白兩黨對民意感知相同，所以很多政見非常相似，包括恢復兩岸觀光文教交流，盡速完成兩岸人民監督條例，尊重憲法，維持兩岸和平，採用核能優化能源政策，徹查貪腐弊案，他主張反對廢死，柯文哲主張修法加上終身監禁，當他提出強化醫療投資到GDP8%、廢除巴氏量表，柯文哲也立刻跟進同意。

不過，侯友宜也說，國民黨主張藍、白共組聯合政府，柯文哲卻說，國會與內閣，民眾黨和綠或藍都可以合作，這不是拋棄了責任政治的是非基礎？這不是權力分贓？難道民眾黨要的聯合政府，是要綠、白合作、棄藍保綠？選舉造勢舞台或許共用，但是政治舞台可以共同起舞嗎？

他強調，人民辛苦等了、忍了8年、人民恐懼擔心兩岸和平，藍、白合作才能讓人民喘息一下、讓台灣安心一下，照柯文哲自己所說，民眾黨還小，藍營是這次推動政黨輪替的主力，但也需要白色的助力，白色力量是這次藍、綠天秤的關鍵砝碼，會決定台灣未來，因此，他承諾完成第4次政黨輪替，一定推動藍、白聯合政府，結合白色力量的價值主張，實現清廉勤政、和平台灣！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
柯文哲不回應「與綠組聯合政府」 趙少康：表明態度 不能藍綠都騙
2024/01/11 17:55

柯文哲不回應「與綠組聯合政府」 趙少康：表明態度 不能藍綠都騙
柯辦質疑藍營自導自演「郭台銘公開信」 侯辦：選情急了？
2024/01/11 17:32

柯辦質疑藍營自導自演「郭台銘公開信」 侯辦：選情急了？

森聯Classy Home 林口正核心 2000坪黃金角地
柯文哲沒人才治國？ 宋楚瑜：北市府100多位人才都不見了
2024/01/11 14:37

柯文哲沒人才治國？ 宋楚瑜：北市府100多位人才都不見了
馬英九稱「必須相信習近平」 柯文哲︰一開始就相信別人太危險
2024/01/11 10:07

馬英九稱「必須相信習近平」 柯文哲︰一開始就相信別人太危險

這品牌南台灣達425店 被譽為「最強創業平台」
都怕被棄保？ 藍白點火互嗆》呼應侯聯合政府倡議 趙：別讓投白等於白投發生
2024/01/11 05:30

都怕被棄保？ 藍白點火互嗆》呼應侯聯合政府倡議 趙：別讓投白等於白投發生
自由爆新聞》藍白執政「有1災難」？外媒評台大選關鍵這樣說
2024/01/10 20:30

自由爆新聞》藍白執政「有1災難」？外媒評台大選關鍵這樣說
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播