周典論女兒曝郭台銘曾說「不會也不能支持柯文哲」 郭辦：沒聽過

周典論女兒周孟蓉今晚在臉書發文透露，去年11月底，接獲郭台銘（右）電話說，不會也不能支持柯文哲（左），喊話支持侯友宜。郭辦緊急回應，「沒聽過這件事，不評論。」（資料照）

2024/01/11 21:27

〔記者林哲遠、吳亮儀/台北報導〕總統大選倒數兩天，藍白棄保效應發酵中，最新消息是，屏東縣議長周典論女兒周孟蓉，稍早在臉書發文透露，去年11月底，接獲郭台銘電話，郭強調，不會也不能支持柯文哲，喊話支持侯友宜。郭辦發言人黃士修緊急簡短回應，「沒聽過這件事，不評論。」

「郭台銘公開信」今日在網路瘋傳，卻被證實並非郭本人所寫。國民黨也在下午澄清，是聯電榮譽副董事長宣明智經手、與友人商討後所「揣測」的內容。曾力挺鴻海集團創辦人郭台銘的屏東縣議長周典論女兒周孟蓉，在臉書發文透露，2023年11月25日接獲郭台銘電話，郭強調，不會也不能支持柯文哲，支持柯就是支持民進黨總統候選人賴清德，並喊話支持國民黨候選人侯友宜。

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周孟蓉表示，我負責任明確的轉述鴻海創辦人郭台銘先生於去年11月25日打電話告訴我「為了守護中華民國、政黨輪替他不會也不能支持柯文哲；因為支持柯文哲就是保送賴清德，更是葬送中華民國」。

她轉述，郭表示，總統大選唯有集中選票，支持侯友宜才能完成政黨輪替，下架民進黨。唯有集中選票支持侯友宜，下架民進黨，才能守護中華民國。唯有守護中華民國的候選人，才能為中華民國掌舵，台灣才能走出困境，人民才能安生立命。

周孟蓉說，郭董告訴我們，侯是警察子弟，對國家忠誠，守護中華民國，是一生的信念、信仰。無論政局如何變遷，政治人物之間如何分合，對他而言守護中華民國這個信念不容抵觸。

周孟蓉表示，郭董強調，藍白合下架民進黨，是數學問題，更是民意體現。雖然最終沒有成功，但民意的呼喚和渴望，有良心的政治人物都不能漠視，更不能違背。

周孟蓉重申，基於這樣的良心，郭董明確告訴我們，為了下架民進黨，他不能也不會，更不可支持柯文哲。因為支持柯文哲等於保送賴清德，更等於葬送中華民國。所以，守護中華民國及我們的下一代，唯一的一條路集中選票支持侯友宜。

周孟蓉補充，郭董說，他生在台灣，企業的發軔成長也在台灣。台灣阿銘深刻體會，國家不安定，人民不安心，一切都是空談。郭董當時告訴我們，不管是他自行連署，或藍白合，這些都是過程，唯一的目標，就是政黨輪替。

周孟蓉坦言，就是因為郭董這個初衷，我和父親才奮不顧身，投入守護中華民國的使命。即便因此我和父親受到政治迫害，父親周典論，甚至坐了政治黑牢。但我們不改其志，正如同郭董也不改初心。

對此，黃士修緊急簡短回應，「沒聽過這件事，不評論。」

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