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首頁　>　政治

郭台銘挺侯公開信造假！ 侯友宜：希望他能加入完成政黨輪替

國民黨總統候選人侯友宜。（記者許倬勛攝）

國民黨總統候選人侯友宜。（記者許倬勛攝）

2024/01/11 17:07

〔記者許倬勛／新北報導〕網路流傳已退選總統的鴻海創辦人郭台銘發布一封署名「台灣阿銘」的公開信，呼籲選民集中選票給國民黨「侯趙配」，事後卻被發現造假，國民黨總統候選人侯友宜表示，在選舉最後一哩路，希望集中在野最大力量，尤其郭台銘與他的理念相近，期盼郭能加入完成政黨輪替、籌組聯合政府，讓國家政治公開透明。

郭台銘辦公室否認這封公開信是由郭董所寫，已交由律師處理。今天聯電榮譽副董事長宣明智在嘉義助選時坦承信件是他經手，「信本來就不是郭董寫的，是我們大家就他的、我們的想法，揣測他的意思」，裡面的內容「應該都是他（郭台銘）心裡想講的」。

侯友宜今下午在新北樹林車掃前受訪談到疑似造假的郭台銘公開信，侯說，在選舉最後一哩路，希望集中所有最大在野力量，尤其郭台銘的理念和治國方針和他非常相近，期盼郭台銘的力量加入完成政黨輪替民主制衡，只有集中力量才能完成政黨輪替的使命，籌組聯合政府治國，讓國家政治公開透明。

侯友宜也批評民進黨利用「今日香港，明日台灣」的選舉策略取得政權，但選後卻對港人不聞不問，讓港人的血淚白流，國民黨副總統候選人趙少康說過，香港的科技經貿發展值得借鏡，歡迎香港人才來台灣發展，一起努力。

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