柯文哲轟「棄保搞到走火入魔」 趙少康：講清楚你是藍是綠

國民黨副總統候選人趙少康。（記者田裕華攝）

2024/01/11 16:49

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副總統候選人趙少康日前呼籲投侯就是投柯，民眾黨總統候選人柯文哲今日回應砲轟國民黨與趙少康「搞棄保搞到走火入魔」，大家就直接投給柯文哲好了。趙少康再批評柯文哲，不能藍也抓一點票，綠也抓一點票，搞不清楚是藍是綠，「政治必須有立場，政治人物必須把話講清楚！」

此外，針對今日網路上出現前鴻海董事長郭台銘表態，支持國民黨「侯趙配」的公開聲明，但已被郭台銘辦公室澄清否認，趙少康表示，好像是聯電榮譽副董事長宣明智寫的，而且有徵詢過很多郭台銘的朋友，應該由宣明智出來說明。

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趙少康說，他不知道郭台銘最後要不要出來表態，但他還是建議郭台銘，最後應該出來大膽的表達態度，但他也知道郭台銘的確被民進黨「挾制」住了，民進黨用幾個罪來「挾制」、「威脅」郭台銘，郭台銘現在不在國內，他並痛批民進黨手段很惡劣，呼籲就算是支持郭台銘的人，也應該因為民進黨的手段，出來支持「侯趙配」。

有關柯文哲回應「投侯就是投柯」的說法，趙少康表示，今天有人說投柯文哲等於投賴清德，那就不要投柯文哲，都投賴清德嗎？並批評柯文哲台大醫學系畢業，邏輯應該很好才對，從邏輯的角度看，所以說投侯友宜等於投柯文哲，就是因為不需要再投柯文哲了，投柯文哲的人是為了支持柯的政策理念，柯文哲的政策理念有很多已經被侯友宜採納，那就投侯友宜好了，才可能達成理念，如果分散（選票）的話，就不容易達成理念，「邏輯這麼簡單，柯文哲是聽不懂呢，還是故意扭曲？」

媒體追問，這是操作棄保嗎？趙少康則說，他不談棄保，只談選票集中，因為這樣才能發揮最大效果。

至於柯文哲批國民黨搞棄保，已經搞到走火入魔了，趙少康回應，怎麼是走火入魔呢？呼籲柯文哲針對他的問題，給出一個答案，趙並強調，自己可以堅定的說，侯友宜、趙少康如果贏，絕對不會與民進黨搞聯合政府、聯合內閣，也絕不會與民進黨共推立法院正、副院長，「我敢這樣講，柯文哲敢不敢講？」「你要跟民進黨共推立法院正、副院長，共組聯合政府嗎？」柯文哲不能藍也抓一點票，綠也抓一點票，搞不清楚是藍是綠，一下子抓藍的票，一下又自稱墨綠，政治必須有立場，政治人物必須把話講清楚！

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