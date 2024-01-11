綠台中大造勢！林佳龍批延宕市政：媽媽市長不應該「馬馬虎虎」

林佳龍批台中市政建設停滯。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/11 22:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨今晚在台中市舉辦「美德贏台灣，台中選前大造勢」，總統府秘書長林佳龍表示，中央沒有卡地方，要做都來不及，像苗栗縣前縣長徐耀昌說，要不是總統蔡英文及行政院長蘇貞昌的支持，苗栗縣的財政無法改善，他感謝民進黨政府的協助，他強調，地方與中央合作，地方要配合，台中市這幾年建設不是停掉、就是修改、延後就是預算增加，「媽媽市長」不應該是「馬馬虎虎」的市長，他呼籲讓民進黨八席全上，讓其政見全部可實現，讓台中市更好，用選票給林佳龍肯定。

今晚的晚會在帝國糖廠舉行，曾任中市長的林佳龍表示，看到會場主辦的地點帝國糖廠，還有附近的建國市場順利改建，還有泉源公園，還有鐵路立體化及綠空廊道，整個舊城區的發展，現今的市長放棄建設。

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林佳龍表示，前苗栗縣長徐耀昌說，苗栗縣財政的問題，感謝民進黨的協助，地方中央合作，地方要配合，但看到台中市這幾年，看了很心疼。，中央怎卡地方？要做都來不及怎會卡？

林佳龍表示，不是停掉、就修改、延後就是預算增加，媽媽市長，不應該是「馬馬虎虎」的市長，讓八席立委全上，延續市政建設。

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