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「這場選舉沒有輸家」！ 黃暐翰提3觀察點引網熱議

黃暐瀚直言「這場選舉都是贏家，沒有輸家」。（本報合成）

黃暐瀚直言「這場選舉都是贏家，沒有輸家」。（本報合成）

2024/01/11 22:24

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統、副總統選戰最後衝刺，資深媒體人黃暐瀚11日發文，直言這場選舉「投你所愛，各取所需，不管柯賴侯最後誰當選，都好！這場選舉都是贏家，沒有輸家」，同時提出總統最終得票數預估的觀察點。貼文一出，掀起熱烈討論。

黃暐瀚表示，週六（13日）投票日之後，總統當選人雖僅一個，不過另外兩人未必是輸家。他進一步分析，首先民進黨很有可能「繼續執政」，國民黨很有可能成為「國會最大黨」，至於民眾黨，則很可能成為「國會關鍵少數」至少八席立委，且還能拿到鉅額選舉補助款，延續政黨發展命脈。

此外，黃暐瀚提出三個觀察點，其一「當選者有沒有600萬票？」他附註這不容易；其二「第二名有沒有超過500萬票？」他認為這應該很困難；最後「第三名會不會超過400萬票？」他則判斷有機會創紀錄。

對此，底下網友們回應相當熱烈，「怎麼會沒輸家呢？國民黨新北會掉，侯友宜提早變回市民」、「台灣是個驚奇之島，甚麼事都可能發生喔！」「有輸家，人民！」「三黨不過半，才是百姓之福。好好協商，沒有黑箱，沒有傲慢，相信2024年開始，是中華民國是台灣興盛天年的開始」。

也有一票人針對文中討論提出看法「400、500、600要同時發生要1500萬票，應該是超級難」、「我評估第一是580萬，第二是540萬，第三280萬」、「總統沒6百萬，第二名5百萬很難，第三名4百萬創紀錄」、「我大膽的預估500：490：480」。

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