美國會決議案肯定台灣樹立印太民主典範 外交部：美方選前秀挺台力道

美國國會兩院分別提出決議案挺台，外交部發言人劉永健指出，美方在台灣選前秀出挺台力道。（記者楊堯茹攝）

2024/01/11 20:06

〔記者楊堯茹／台北報導〕美方再傳挺台好消息！外交部發言人劉永健今表示，美國聯邦參眾兩院在台灣大選前夕共同提出決議案，肯定台灣樹立了印太區域及全球的民主典範，並重申無論台灣選舉結果為何，美方都將維持雙方的夥伴關係，外交部表示誠摯感謝。

劉永健指出，美國參眾兩院兩黨重量級議員通力合作，分別在兩院共同提出決議案，肯定台灣樹立了印太區域及全球的民主典範，同時關切中國干預台灣選舉情事，重申無論台灣選舉結果為何，美方都將致力維持台美夥伴關係，並支持台灣防衛及人民自由。

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美國國會長期不分黨派堅定支持台灣，參議院決議案由聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）及凱恩（Tim Kaine）共同領銜提出，共獲得38位跨黨派重量級參議員連署響應，包括參議院民主黨黨鞭杜賓（Richard Durbin）、參議院外交委員會亞太小組主席范霍倫（Chris Van Hollen）及共和黨首席議員羅姆尼（Mitt Romney），以及昆斯（Chris Coons）、沙欣（Jeanne Shaheen）、柯寧（John Cornyn）、達克沃絲（Tammy Duckworth）、提里斯（Thom Tillis）等，預計於美東時間11日正式提出。

眾議院則是由「國會台灣連線」共同主席康諾里（Gerald Connolly）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）、貝拉（Ami Bera）及巴爾（Andy Barr）則於美東時間10日領銜提出眾院版本決議案，目前共獲得35位兩黨眾議員連署響應，包括眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）、「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）及民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）等兩黨重量級議員都連署支持。

該決議案說明，台灣自1980年代推動自由民主轉型，肯定台灣公民社會、多元經濟及穩定的政治制度，成為台灣繁榮及自由的基礎，與中國人民生活於「無產階級專政」制度形成鮮明對照。

該決議案強調，美國是台灣人民反對中共脅迫、軍事威脅與攻擊的夥伴，並說明台灣即將舉行民主轉型後第8次總統選舉及第10次立法院選舉。

決議內容定台灣為印太區域及全球樹立治理典範；台灣民主為自由世界的重要戰略力量，而且是當代台美關係不可或缺的一部分；關切中國共產黨干預台灣2024年選舉情形；無論台灣的選舉結果，美方承諾延續與台灣在外交、資訊、軍事、經濟及文化等領域的夥伴關係；美方承諾將運用一切美國的力量進行有效嚇阻，以支持台灣自我防衛及其人民的自由。

外交部表示，在我國即將舉行重要的民主選舉前夕，美國國會率先透過立法行動表達對我國民主自由的高度重視與強勁支持，外交部對此表達由衷感謝。

關於《金融時報》報導，美國總統拜登將在大選後，由民主黨籍前美國國務院副國務卿史坦柏格（James Steinberg）以及共和黨籍國家安全顧問海德里（Stephen Hadley）率領跨黨派高階代表團，報導稱此舉將影響美中關係。

劉永健則回應，外交部並無相關資訊，但強調各國都清楚認知台灣、美國都不是意圖改變現狀的一方，我國將與理念相近國家持續合作，致力維護台海及印太區域和平、穩定與繁榮。

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