晤俞大㵢 美眾議長強生：美國與台灣人民站在一起

新任駐美代表俞大㵢（左）美東時間9日會見美國聯邦眾議院議長強生（右）。（中央社）

2024/01/10 10:37

〔記者楊堯茹／台北報導〕駐美大使俞大㵢在美東時間9日與美國眾議院議長強生（Mike Johnson）首次會晤，外交部發布新聞稿指出，俞大㵢代表我政府感謝美國國會跨黨派支持對台灣；強生公開表達，美國與台灣人民站在一起，協助捍衛台灣、嚇阻中共的武力挑釁。

強生會前受訪表示，這次會晤是展現對台美關係的堅定支持，美國與台灣人民站在一起，這對美國及世界都是甚為重要的議題；美國希望協助捍衛台灣，嚇阻中國共產黨的武力挑釁；國會與台灣站在一起、支持民主及各項台灣致力推動的原則；將持續強化台美關係。

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俞大㵢也代表我政府與人民感謝美國國會長期以來對台灣的跨黨派支持，及致力強化台灣安全、捍衛台灣民主制度與推動雙邊經濟夥伴關係；他也表示，台美強健的夥伴關係奠基於雙方自由與民主等共享價值，期待持續與強生議長及國會合作，進一步強化台美堅若磐石的友誼。

外交部指出，俞大㵢抵任後即積極與美國各界建立良好溝通聯繫。強生本次與我國駐美代表會面，再次彰顯美國國會跨黨派堅定挺台氛圍與國會領袖對台灣的強勁支持。我國政府將持續與美國國會及行政部門等各界友人穩健推動台美各項合作、深化全方位夥伴關係。

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