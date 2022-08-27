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    首頁　>　政治

    全美議會交流理事會決議挺台 外交部：彰顯美國草根友台力量

    「全美議會交流理事會」（ALEC）日前通過「鼓勵全美各州議會成立『友台連線』」及「呼籲美國將台灣納入印太經濟架構（IPEF）」兩項友我決議案。（擷取自ALEC官網）

    「全美議會交流理事會」（ALEC）日前通過「鼓勵全美各州議會成立『友台連線』」及「呼籲美國將台灣納入印太經濟架構（IPEF）」兩項友我決議案。（擷取自ALEC官網）

    2022/08/27 20:14

    相關新聞連結：
    全美議會交流理事會決議 籲印太經濟架構納台灣

    〔記者楊丞彧／台北報導〕「全美議會交流理事會」（American Legislative Exchange Council，ALEC）日前通過「鼓勵全美各州議會成立『友台連線』」及「呼籲美國將台灣納入印太經濟架構（IPEF）」兩項友我決議案，外交部今（27）日對此表達高度歡迎及誠摯感謝。

    外交部說，「全美議會交流理事會」是全美最具規模的跨州地方議會交流組織之一，目前全美約有4分之1的現任州議員為該理事會會員。該會曾多次通過友我決議表達對台灣及台美關係的支持，也曾於2020年頒贈「國際領袖先鋒獎」（International Pioneer Award for Leadership）給總統蔡英文，去年的年會也邀請我駐美國代表蕭美琴就台美關係發表演講，獲熱烈迴響。

    外交部強調，值此中國升高對我國武力恫嚇，企圖片面改變台海現狀及破壞區域和平穩定之際，除了美國行政部門、國會及政學界跨黨派人士表達對我國支持，上述友我決議彰顯全美地方草根的友我力量，外交部將持續與美國各界共同努力深化台美互惠互利的關係。

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