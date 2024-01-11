綠晚間台中大造勢！蔡英文明4度助選林靜儀

民進黨中二選區候選人林靜儀（左），由民進黨不分區立委候選人林楚茵陪同於烏日車掃拉票。（記者黃旭磊攝）

2024/01/11 18:02

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市第2、5、6等多選區立委激戰，民進黨中2選區候選人林靜儀今天由民進黨不分區立委候選人林楚茵陪同，於烏日區街巷車掃拉票，總統蔡英文稱「我實在是放心不下靜儀」，明天（12日）將4度親自為林靜儀助選，國民黨對手顏寬恒則由台中市議員林昊佑等多人陪同，在大肚、龍井全區掃街拉票。

中2選區（烏日、大肚、龍井、沙鹿及霧峰）選情緊繃，林靜儀今天由前農業部長陳吉仲、林楚茵陪同至霧峰及烏日區掃街請託選民，由於對手實力強勁，蔡英文繼本月7日到沙鹿區靜宜夜市為林靜儀站台時，喊話「我實在是放心不下靜儀」，明天下午將到中和紡織烏日廠前喊話力挺。

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林靜儀說，投票日就要到了，最後一哩路大家站出來挺小英、挺靜儀，明天下午3點半來烏日參與「迎向勝利最後一哩路！勝利大遊行」。

顏寬恒今天由林昊佑、大肚區農會總幹事趙信賓陪同至大肚掃街拜票，下午由台中市議員林孟令、龍井區農會理事長楊茂連及總幹事林裕議陪同，進行龍井區全區掃街拜票展現勝選決心。

台中市第七選區（大里、太平）民進黨立委候選人何欣純今晚主持民進黨選前晚會，何欣純一早在選區街頭拜票，隨即趕往台中帝國糖廠對面空地備戰；何欣純說，明天（12日）將舉行大里、太平車隊大遊行，「阿純」邀請所有鄉親好朋友熱情站出來。

何欣純對手、國民黨立委候選人林家興，下午在太平區由支持者陪同進行「貪食蛇掃街」摩托車隊活動；林家興說，挺盧媽（台中市長盧秀燕）爭取捷運藍線，太平市民要重返光榮。

民進黨中七選區立委候選人何欣純在選區拜票。（記者黃旭磊攝）

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