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羅致政捲深偽私密影片、錄音檔風暴 妻陳亮吟發致大眾信力挺

羅致政妻子、歌手陳亮吟透過羅致政粉專發布致大眾信與談話影片，表示力挺丈夫的立場。（翻設羅致政臉書）

羅致政妻子、歌手陳亮吟透過羅致政粉專發布致大眾信與談話影片，表示力挺丈夫的立場。（翻設羅致政臉書）

2024/01/11 13:25

〔記者黃子暘／新北報導〕力拚連任的民進黨籍立委羅致政日前捲入深偽私密影片風暴，隨後又爆出錄音檔疑雲，羅致政說此為境外勢力鎖定他介選，已經採取法律行動維護權益；今（11）日其妻、歌手陳亮吟透過羅致政粉專發布致大眾信與談話影片，表示她相信邪不勝正，羅致政8年的努力，為何要受抹黑被影響？相信選民都有智慧，也感謝所有支持、鼓勵他們的大眾。

陳亮吟在談話影片中表示，當年總統蔡英文參選新北市長，羅致政是發言人，蔡英文鼓勵羅致政，對的政策可以幫助很多人的生活，讓當時擔任東吳大學教授的羅致政起心動念想為大眾服務，她和婆婆起初反對羅致政參選，後來也被他說服。

陳亮吟說，她在認識羅致政以前，是政治冷感的人，認識羅致政後才知生活處處是政治，日前有家長會長來感謝她，說羅致政向中央爭取經費翻新國小廁所，讓廁所不再又髒又舊，孩子們終於能想上廁所就去上，她深刻體悟對的政策真的能幫助人；許多民眾看到造謠抹黑都非常生氣，認為羅致政8年努力為何要受一支抹黑影片影響，相信選民都有智慧，他們坦蕩蕩、不怕抹黑。

「致政常說：蠟燭什麼時候最亮？當四周黑暗時，小小的燭光就會變得格外明亮。」陳亮吟感性指出，他們夫妻搬來板橋13年，在此受到鄉親許多照顧，近幾日也有許多民眾傳訊息來關心、打抱不平，更有人說要幫忙介紹律師，這些溫暖他們點滴在心，她也拜託大眾作為他們的燭光，支持在國會成績有目共睹的羅致政，相信「烏雲會散，天總是攏會光」。

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