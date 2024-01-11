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台中》小英明第4度 為林靜儀站台輔選

民進黨立委候選人林靜儀（中）昨晚至烏日挨家挨戶掃街拉票。（記者黃旭磊攝）

民進黨立委候選人林靜儀（中）昨晚至烏日挨家挨戶掃街拉票。（記者黃旭磊攝）

2024/01/11 05:30

〔記者黃旭磊、張瑞楨／台中報導〕台中立委第二選區交鋒激烈，總統蔡英文預計明天（十二日）第四度到此選區，拉抬民進黨候選人林靜儀的聲勢。對於台中市長盧秀燕，大讚國民黨候選人顏寬恒是「找得到、肯做事、有經驗」；林靜儀質疑說，顏寬恒用土地向銀行周轉，不是在地立委應有之舉，在地人了解顏家，在地人也已無法忍受。

小英曾對選民說「實在放心不下靜儀」

中二選區（烏日、大肚、龍井、沙鹿及霧峰）選情備受矚目，民進黨副總統候選人蕭美琴九日為林靜儀助選，總統蔡英文本月七日也到沙鹿區靜宜夜市為林靜儀站台時，喊話：「我實在是放心不下靜儀」，十二日下午四點，總統蔡英文將到烏日區，再次輔選力挺林靜儀。

林批高額周轉金 顏：個人理財或貸款

林靜儀昨天由不分區立委候選人張雅琳、余宛如陪同，至龍井及沙鹿站路口拉票。顏寬恒昨晚舉辦「榮耀烏日大團結」，由多名議員陪同徒步拜票；林靜儀入夜後也由民進黨立委莊瑞雄，陪同至烏日掃街，互別苗頭的意味濃厚。林靜儀則表示，對手有那麼多的財產，才有辦法借得高額的周轉金，在地人多年來看在眼裡，已無法忍受。

顏寬恒則回應說，債務是個人理財或貸款，林靜儀對民進黨執政時的債牆高築不聞不問，凸顯林不是民意代表、而是黨意代表。

藍白合 柯文哲錄助選片拉抬藍2選將

另外，民眾黨總統候選人柯文哲，分別為六、四選區國民黨候選人羅廷瑋、廖偉翔錄製助選影片，向選民推薦兩人，對此，羅廷瑋的對手江肇國表示，柯文哲不熟悉羅廷瑋而言語空泛，選民看得出來，這是為人情而幫忙拍宣傳片。

四選區民進黨候選人張廖萬堅的幕僚林祈烽說，這種基於政治利益交換的合作，對手希望吸收柯粉票源，但卻礙於國民黨的黨紀，不敢公開表態挺柯文哲，這種「分離式投票」，對柯粉有何實質意義？

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