中二選區激戰》林靜儀沙鹿造勢 蔡英文再度站台

總統蔡英文（前右）昨晚專機抵達台中，趕往沙鹿靜宜夜市為民進黨立委候選人林靜儀（前左）輔選。（林靜儀競總提供）

2024/01/08 05:30

籲鄉親再一次勇敢站出來 擺脫地方政治家族勢力拘束

〔記者黃旭磊、歐素美／台中報導〕距離一月十三日投票日倒數五天，台中市第二選區立委候選人激烈攻防，總統蔡英文昨晚抵達台中，趕往沙鹿靜宜夜市為民進黨立委候選人林靜儀輔選；蔡英文向支持者說，還要趕到高雄，「我實在是放心不下靜儀，飛機就停在這裡」特地來輔選。

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蔡英文過去一週內二度到場力挺林靜儀；蔡英文說，國會過半、中二選區最關鍵，林靜儀過關、國會就可以過半，代表擺脫過去地方政治家族勢力拘束，呼籲中二選區的鄉親再一次勇敢的站出來，一起選擇有價值理念的林靜儀，一起證明台灣的民主是愈來愈進步。

蔡英文指出，兩年前中二選區選前之夜就來拜託選民，當時林靜儀勝選是改變台灣非常重要指標，中二的鄉親讓全台看到改變台灣，我們選擇終結家族及派系政治，讓台灣民主再進化，這條對的路我們一定要繼續走下去，呼籲大家一月十三日投票支持林靜儀連任。

而在蔡總統致詞前，中二選區前立委陳柏惟以台語向支持者喊話稱，「如果林靜儀當選，我這世人就不再參與選舉。」

林靜儀邀顏寬恒 英文辯論

林、顏雙方昨天攻防激烈，林靜儀直播哽咽，反駁前立委蔡正元質疑台大論文抄襲，邀對手顏寬恒拿出國念書照片證明，而顏寬恒指控林靜儀透過利用身障人士組成的摩托車隊，在大街小巷散播不實抹黑訊息。

林靜儀表示，他（顏）是留美碩士，我是土博士、土碩士，很願意跟他用英文辯論，「或者也不用辯論，上次（公辦政見辯論會）他用中文都沒辦法講出政績，跟未來對於中二政見，我們就一起找個地方把各自論文拿出來，用英文把論文說明給大家聽。」

針對對手邀戰，顏寬恒強調當然有出國念書，不然怎麼會拿到畢業證書，並反擊指控林靜儀透過中台灣教授及前立委李明憲等名義，利用身障人士組成的摩托車隊，在大街小巷散播不實抹黑訊息，將向選委會及警方檢舉，並於週一至地檢署按鈴提告意圖使人不當選。

林靜儀回擊指出，顏寬恒自己做過的事還怕人家講、怕人家宣傳。

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