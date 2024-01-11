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他憂沒收到通知單不能投票 內行人曝︰「3步驟」照樣能投

2024總統、立委大選即將於13日（週六）登場。示意圖。（圖由南投縣選委會提供）

2024總統、立委大選即將於13日（週六）登場。示意圖。（圖由南投縣選委會提供）

2024/01/11 19:14

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統、立委大選即將於13日（週六）登場，各縣市民眾已陸續收到「選舉公報」和「投票通知單」。不過一名網友就透露，同住的家人都收到投票通知單，唯獨他和父親遲遲未收到，讓他擔心若投票當天仍未收到，就無法投票，該文一出，立即有內行人跳出來指點「3步驟」和「必帶身分證」，就能順利投票。

該名網友在PTT以「沒拿到投票通知書」為標題發文，他提到老家的人都已經拿到投票通知書，唯獨自己和爸爸一直沒有收到，致電給里長辦公室詢問，但對方則說可能是區公所漏印，會趕快補印補送。對此，原PO憂心表示，這讓他擔心不僅自己和爸爸，同時擔心其他沒收到通知單的台灣民眾，會因此也無法在投票日當天順利投票。

貼文一出，立即引發網友熱論。不少熱心的內行網友紛紛指出，其實投票日當天只要有記得攜帶「身分證」，以及事先上內政部「113年第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉投票所地點查詢」網頁，查詢當天要前往的投開票所、自己的資料在名冊第幾頁和「編號」，就能讓選務人員協助加快投票的作業，不帶投票通知單也沒關係。

事實上，中央選舉委員會官網也有設置「問答專區」，提及沒收到「投票通知書」仍然可以投票，選務會會核對名字給予投票單。另外，根據眾多網友的留言回覆，還可以將準備投票的過程，歸納成「3個步驟」：

１、上網查詢投票所地點

一位有選務經驗的網友透露，其實投票通知單最重要的功能是「編號」，負責名冊的人員，只要根據編號就能很快找到投票者的名字，速度比依據身分證查詢還要快上2、3倍。

另外，只要點開內政部「113年第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉投票所地點查詢」 的網頁，並輸入自己的身分證字號和民國出生年月日，就能找到投票所和自己的「編號」。

２、確認身分證

中選會提醒民眾，要攜帶3樣東西，分別是「身分證」、「印章」和「投票通知單」。

不過不少有投票經驗的網友指出，當中唯一絕對要必備的東西為「身分證」。而當過選務人員的網友則是提醒民眾，投票當天請小心不要帶成舊的或換發過的身分證，「還真的會有1、2位民眾帶錯，只能請對方回家再拿來。」

３、在名冊簽章

不少人認為「印章」也是必備的物品，但其實根據中選會的「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉易讀版投票指南手冊」指出， 若民眾當天忘記攜帶印章，也可以在直接名冊上蓋上手印或簽名。

中選會製作的「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉易讀版投票指南手冊」，有清楚說明民眾該攜帶的投票物品、投票流程等內容。（圖擷取自中選會官網）

中選會製作的「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉易讀版投票指南手冊」，有清楚說明民眾該攜帶的投票物品、投票流程等內容。（圖擷取自中選會官網）

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