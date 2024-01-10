為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

大選投票日將近 NCC籲電視台開票要「有所本」

國家通訊傳播委員會（NCC）再次呼籲電視台開票要「真實、有所本、可供查證」。（資料照，記者丁奕攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）再次呼籲電視台開票要「真實、有所本、可供查證」。（資料照，記者丁奕攝）

2024/01/10 17:37

〔記者丁奕／台北報導〕隨著總統及立委選舉投票日將近，投完票後許多民眾都將盯著電視開票，關注大選結果。國家通訊傳播委員會（NCC）再次呼籲電視台開票要「真實、有所本、可供查證」，將派員監看各電視台的開票狀況，若有明顯錯誤將請電視台及時更正。

NCC電台與內容事務處專門委員陳金霜表示，每次選舉前，NCC除了找業者事先開會以外，也都會發新聞稿提醒頻道業者，開票的票數資料要揭露資訊來源，若發生票數誤植等錯誤的話，也要透過主持人的口播或文字畫面去澄清。

陳金霜指出，均要求頻道業者要真實、有所本、可查證，NCC若收到檢舉案後調帶來看，若與中選會的票數有出入，將請業者提出說明其配置人力、報票系統如何運作、編審內控如何運作。

陳金霜表示，每一次開票NCC也會監看每一台的開票情形，如果發現明顯錯誤，也會與電視台聯絡，請他們及時更正，NCC官員也會進駐中選會應變中心。

若電視台開票發生「灌票」有何罰則？陳金霜指出，一般不會以「灌票」兩字說明，因電視台有其計票系統。若電視台開票與中選會有出入，NCC則會提到節目廣告諮詢委員會議，並請業者說明，再看委員會如何決議，可能請業者改正或是裁罰。

NCC提醒，廣電媒體製播選舉相關新聞節目，應注意公平原則及善盡事實查證，確實依據總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法及廣電相關法令製播節目。

NCC表示，針對電視業者報導選舉開票作業，為確保提供正確資訊，提醒業者於選舉活動開票日前，事先檢視選舉新聞報導及報票作業流程，以確保自律內控機制有效運作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
人口結構特殊 台東出現3處「1人專屬投票箱」
2024/01/10 15:13

人口結構特殊 台東出現3處「1人專屬投票箱」
1/13總統立委選舉 基隆估晚上8點可完成開票
2024/01/09 17:12

1/13總統立委選舉 基隆估晚上8點可完成開票

郡都八年級總座 十億蓋企總百億推案
自由日日Shoot》大選在即 學者齊籲電視台勿灌票
2023/12/28 05:30

自由日日Shoot》大選在即 學者齊籲電視台勿灌票
自由日日Shoot》NCC將進駐中選會應變中心 監看新聞頻道開票狀況
2023/12/28 05:30

自由日日Shoot》NCC將進駐中選會應變中心 監看新聞頻道開票狀況

「掙錢」新竹立委煉金黑心大揭露 (廣告)
總統大選倒數17天！公視遭學者點「計票方式背棄傳統」回應了
2023/12/27 19:01

總統大選倒數17天！公視遭學者點「計票方式背棄傳統」回應了
防明年大選電視開票亂象 NCC：應適時呈現中選會資料
2023/12/27 16:41

防明年大選電視開票亂象 NCC：應適時呈現中選會資料
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播