大選投票日將近 NCC籲電視台開票要「有所本」

國家通訊傳播委員會（NCC）再次呼籲電視台開票要「真實、有所本、可供查證」。（資料照，記者丁奕攝）

2024/01/10 17:37

〔記者丁奕／台北報導〕隨著總統及立委選舉投票日將近，投完票後許多民眾都將盯著電視開票，關注大選結果。國家通訊傳播委員會（NCC）再次呼籲電視台開票要「真實、有所本、可供查證」，將派員監看各電視台的開票狀況，若有明顯錯誤將請電視台及時更正。

NCC電台與內容事務處專門委員陳金霜表示，每次選舉前，NCC除了找業者事先開會以外，也都會發新聞稿提醒頻道業者，開票的票數資料要揭露資訊來源，若發生票數誤植等錯誤的話，也要透過主持人的口播或文字畫面去澄清。

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陳金霜指出，均要求頻道業者要真實、有所本、可查證，NCC若收到檢舉案後調帶來看，若與中選會的票數有出入，將請業者提出說明其配置人力、報票系統如何運作、編審內控如何運作。

陳金霜表示，每一次開票NCC也會監看每一台的開票情形，如果發現明顯錯誤，也會與電視台聯絡，請他們及時更正，NCC官員也會進駐中選會應變中心。

若電視台開票發生「灌票」有何罰則？陳金霜指出，一般不會以「灌票」兩字說明，因電視台有其計票系統。若電視台開票與中選會有出入，NCC則會提到節目廣告諮詢委員會議，並請業者說明，再看委員會如何決議，可能請業者改正或是裁罰。

NCC提醒，廣電媒體製播選舉相關新聞節目，應注意公平原則及善盡事實查證，確實依據總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法及廣電相關法令製播節目。

NCC表示，針對電視業者報導選舉開票作業，為確保提供正確資訊，提醒業者於選舉活動開票日前，事先檢視選舉新聞報導及報票作業流程，以確保自律內控機制有效運作。

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