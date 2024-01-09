1/13總統立委選舉 基隆估晚上8點可完成開票

網紅許悅提醒民眾投票注意事項。（記者盧賢秀攝）

2024/01/09 17:12

〔記者盧賢秀／基隆報導〕第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉，即將在1月13日投票，基隆市選舉委員會主任委員方定安表示，基隆市選舉人數約31萬人，總共設置285個投票所，如果開票順利的話，約在晚上8前完成開票。

基隆市選委會邀請基隆網紅首投族許悅擔宣導大使，鼓勵民眾踴躍投票。基隆市選舉總統及副總統選舉人有31萬2207人，不分區立委31萬2474人，區域立委有30萬3939人，另外還有平地原住民選舉及山地原住民7100多人。

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選票也有5種以顏色區別，總統副總統選票為淺粉紅色、區域立法委員為淺黃色、不分區及僑居國外國民立法委員（政黨）選票為白色、平地原住民立法委員選票為淺藍色、山地原住民立法委員選票為淺綠色，選委會主委方定安提醒選民依據選票顏色分別投入票匭。

基隆市設置285個投開票所，較上次市長選舉多了4個投開票所，部分投開票所動線不佳或無障礙設施不足改善，人數最多的是202號安樂區新崙里投開票所，有2163人，人數最少的是七堵區八德里258號投開票273人。

方定安表示，將依投開票所場地情況，如場地允許，總統及區域立委2組同時開票，再來開不分區及政黨票，若場地地不允許，就是總統、區域立委、政黨票先後順序開票，如果順利的話大概在晚上8左右開完票，當然希望選務以精準服務為準則。

方定安提醒政黨及民眾，任何人在投票日不得從事競選或助選活動。違反者，經監察人員制止不聽者，按次連續處罰。

基隆市選舉委員會主任委員方定安（左）與網紅許悅呼籲民眾踴躍投票。（記者盧賢秀攝）

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