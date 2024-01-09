公器私用？南投村里長餐會爆公然輔選 趙少康、藍營選將都到場

國民黨副總統候選人趙少康（右二），8日到南投與立委候選人馬文君（左二）、游顥（右一）造勢，但被爆出參加村里長餐會竟成輔選大會，引發爭議。圖為南投宮廟參香行程。（國民黨南投縣黨部提供）

2024/01/09 16:52

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣村里長聯誼會昨（8日）在南投市舉辦餐會，席開10多桌，邀請各鄉鎮村里長餐敘，惟單純的交流餐會，最後卻演變成輔選大會，不只南投縣長許淑華、南投市長張嘉哲參加，就連國民黨副總統候選人趙少康，以及立委候選人馬文君、游顥都到場拉票，被抨擊是「公器私用」，涉嫌違反行政中立。

南投村里長聯誼餐會行之有年，約每季舉辦一次，由各鄉鎮市聯誼會輪流主辦，今年首場原是仁愛鄉舉辦，但因去年受風災衝擊，因此改由南投市接替主辦，下一次則輪到草屯鎮主辦，一般餐會都是邀請各地村里長參加，餐會費用多半尋求鄉鎮市公所、代表會補助，其餘才是各聯誼會出錢，惟昨餐會竟邀請國民黨趙少康、馬文君、游顥等候選人到場，引發部分人士不滿，質疑變成輔選造勢大會。

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民進黨南投縣聯合競選總部發言人陳紀衡痛批，都已2024年，南投縣竟還有這種行政不中立的行為，涉嫌踩在賄選灰色地帶支持特定陣營，並質疑餐會經費是否有來自南投市公所、代表會的補助？尤其邀請的對象不只立委選將，甚至有必須事先維安場勘的副總統候選人，難道不是安排好的造勢場合？反觀民進黨的總統候選人賴清德，或立委選將蔡培慧、蔡銘軒，都沒被聯誼會通知有這個行程，希望選民張大眼睛，拒絕「公器私用」，用選票唾棄這種行為。

對此，南投市里長聯誼會表示，一般餐會費用是會向公所等單位爭取經費，不過昨天的餐費會由聯誼會出錢，至於昨有候選人到場，聯誼會並未邀請，是得知會有相關人士與會，才會安排保留桌數備用。

南投市公所指出，昨日餐會費用公所並未出錢，至於餐會變輔選大會的爭議，係因餐敘結束後，有候選人到場座談，村里長可自由參加，兩個活動是錯開的，應是流程安排引發誤會。

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